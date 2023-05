NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Delivery Hero von 47 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst sei in besonders vielversprechenden Märkten aktiv, schrieb Analystin Miriam Josiah in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies dabei auf ihre Beobachtungen der globalen Gegebenheiten. Dies stärke ihr Vertrauen in die strukturelle Wachstumsstory der Aktie./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A2E4K43