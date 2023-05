Höhepunkte

- Die ersten vier Bohrungen bei Mann Northwest durchschnitten mehrere hundert Meter lange Abschnitte mit mineralisiertem Peridotit und Dunit

- Lange, oberflächliche mineralisierte Abschnitte, die sowohl bei Sothman als auch bei Midlothian gemeldet wurden

Midlothian ergab 343 Meter mit 0,28% Nickel, beginnend bei 2 Metern

Sothman ergab 319 Meter mit 0,29% Nickel, beginnend bei 15 Metern in der East Zone

- Hochgradige Mineralisierung bei Sothman innerhalb größerer mineralisierter Abschnitte bestätigt

1,28% Nickel über eine Kernlänge von 5,3 Metern aus 58,7 Metern, innerhalb von 192 Metern mit 0,31% Nickel in der Zone West

TORONTO, 24. Mai 2023 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) gab heute die Untersuchungsergebnisse des zu 100 % unternehmenseigenen Grundstücks Sothman 70 Kilometer südlich von Timmins, Ontario, des Grundstücks Midlothian, auf das eine Option besteht, sowie die ersten Bohrergebnisse der ersten vier Bohrlöcher auf dem Grundstück Mann Northwest, auf das eine Option besteht, bekannt.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, kommentierte: "Unser regionales Explorationsprogramm liefert weiterhin erfolgreich positive Ergebnisse, da wir Mann Northwest der Reihe von Erfolgen bei Reid, Deloro, Sothman, Texmont und Midlothian hinzufügen. Wir sind sehr ermutigt durch die ersten Untersuchungsergebnisse von Midlothian, die überdurchschnittliche Nickelgehalte von 0,28 % auf der gesamten Kernlänge lieferten, und unsere Bohrungen bei Sothman bestätigten die historischen hochgradigen Ergebnisse innerhalb einer viel größeren mineralisierten Hülle bei Sothman West sowie ein großes Ziel mit großen Tonnagen bei Sothman East. Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Ergebnisse von unserem Grundstück Texmont in Kürze zu veröffentlichen."

Mann Northwest Property

Das Grundstück Mann befindet sich 22 Kilometer östlich von Crawford und 45 Kilometer nordöstlich von Timmins. Das Grundstück besteht aus mindestens drei ultramafischen Hauptzielen wie bei Crawford - Mann Northwest mit einer Zielfläche von 6,0 km2 , Mann Central mit einer Zielfläche von 3,1 km2 und Mann Southeast mit einer Zielfläche von 4,1 km2 - verglichen mit der Zielfläche von Crawford von 1,6 km2 (siehe Abbildung 1).

Die Bohrungen begannen in der nordwestlichen Zone, wobei die ersten vier Bohrlöcher sehr stark serpentinisiertes Peridotit und geringen Dunit durchschnitten. Diese ersten vier Bohrlöcher haben eine Mineralisierung entlang einer Streichlänge von 800 Metern und einer Breite von mindestens 500 Metern innerhalb einer Gesamtziellänge von 10,4 Kilometern abgegrenzt. Mann Northwest bleibt in alle Richtungen offen. Mineralogie und Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Alle vier Bohrlöcher verliefen in Dunit/Peridotit mit geringeren Abschnitten von Pyroxenit und einigen kleineren Gesteinsgängen (Abbildung 1). Alle Löcher weisen eine starke Serpentinisierung und eine feinkörnige Mineralisierung auf.

Abbildung 1. Planansicht der Mann-Zonen mit laufenden Bohrungen im nordwestlichen Gebiet.

Midlothian Property

Canada Nickel hat eine Option auf den Erwerb des Grundstücks Midlothian von Canadian Gold Miner. Das Grundstück liegt 70 Kilometer süd-südöstlich von Timmins und 25 Kilometer westlich von Matachewan und ist über eine Straße direkt erreichbar.

Im Winter 2023 wurden vier Bohrlöcher niedergebracht. Bohrloch MID23-01, das nach 2 Metern Abraum in mineralisierten Dunit eintrat, durchschnitt 0,28 % Nickel auf 343 Metern, wobei das Bohrloch in mineralisiertem Dunit endete (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2). Die ersten beiden Bohrlöcher (MID23-01 und MID23-02) wurden zur QEMSCAN-Untersuchung geschickt, die ergab, dass Awaruite das vorherrschende nickelhaltige Mineral ist (Pressemitteilung vom 13. April 2023). Die Ergebnisse der übrigen Bohrungen stehen noch aus.

Tabelle 1: Midlothian-Bohrungen im Bohrlochverbund

Bohrung ID Von An Länge Ni Co Pd Punkt Cr Fe S (m) (m) (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) MID23-01 1.5 345.0 343.5 0.28 0.01 0.003 0.003 0.16 4.55 0.02

Abbildung 2. Draufsicht auf die Midlothian-Bohrungen mit den Untersuchungsergebnissen für MID23-01.

Sothman Property

Das Grundstück Sothman besteht aus 50 Bergbaupachtverträgen, die im Jahr 2021 von Glencore Canada Corporation (Glencore") erworben wurden und insgesamt 1.000 Hektar umfassen. Canada Nickel besitzt eine 100%ige Beteiligung an den Patenten, die bestimmten Lizenzgebühren und Abnahmebestimmungen mit Glencore unterliegen. Das Grundstück umfasst eine hochgradige Zone West und eine niedriggradige Zone Ost mit großen Tonnagen, die beide über eine ganzjährig befahrbare Straße zugänglich sind (Abbildung 3). Ein Stromleitungskorridor befindet sich weniger als 6 Kilometer östlich des Grundstücks.

Sothman West Zone

Die Bohrungen in der Zone West zielten auf hochgradiges Nickel ab, wobei zehn der elf Bohrlöcher eine Mineralisierung durchschnitten. Die besten Abschnitte (Tabelle 2) fanden sich in SOT22-09 mit 1,28 % Nickel auf 5,3 Metern innerhalb von 192,3 Metern mit 0,31 % Nickel und SOT22-08 mit 0,99 % Nickel auf 10,5 Metern innerhalb von 77,7 Metern mit 0,37 % Nickel.

Die Zone West ist entlang einer Streichlänge von etwa 300 Metern und einer Breite von 100-120 Metern mineralisiert und bleibt in der Tiefe offen. Es gibt eine oberflächliche historische Ressource von etwa 190.000 Tonnen mit 1,24 % Nickel[i] ).

Abb. 3. Bohrung Sothman 2022 mit Untersuchungsergebnissen

Abb. 4. Zone Sothman 2022 West, Bohrungen mit Untersuchungsergebnissen

Sothman Zone Ost

Sieben Bohrlöcher wurden innerhalb der Zone East gebohrt, einer großen, stark serpentinisierten, ultramafischen Schwelle, die hauptsächlich aus Peridotit und Dunit besteht und eine Mineralisierung auf einer Länge von 1,6 Kilometern und einer Breite zwischen 160 und 300 Metern in der Tiefe abgrenzt. Die magnetische Anomalie erstreckt sich über 2,2 Kilometer entlang des Streichens.

Alle sieben Bohrlöcher durchteuften mineralisierten Peridotit und Dunit (siehe Tabelle 3). SOT23-18 durchteufte 319,3 Meter mineralisierten Peridotit mit 0,29 % Nickel, beginnend bei 15 Metern im Bohrloch. Sechs der sieben Bohrlöcher wiesen mineralisierte Abschnitte über 140 Meter auf. SOT22-02 durchteufte 31,5 Meter mit 0,62 g/t Pt+Pd in einem Pyroxenit-Peridotit-Übergangskontakt.

Tabelle 2: Sothman-Bohrungen, höhergradige Nickel- und PGM-Abschnitte mit Untersuchungsergebnissen.

Bohrung ID Von Bis Länge Ni Pt+Pd Pd Punkt Co S (m) (m) (m) (%) (g/t) (g/t) (g/t) (%) (%) Zone West SOT22-06 42.5 53.5 11.0 0.55 0.149 0.102 0.047 0.02 1.37 SOT22-08 57.5 68.0 10.5 0.99 0.225 0.154 0.070 0.03 2.64 SOT22-09 58.7 64.0 5.3 1.28 0.406 0.297 0.109 0.03 3.11 SOT22-11 139.4 141.9 2.5 0.71 0.177 0.125 0.052 0.02 0.68 SOT23-13 30.5 41.0 10.5 0.87 0.243 0.173 0.070 0.02 2.73 SOT23-14 43.7 59.0 15.3 0.69 0.176 0.128 0.048 0.02 1.68 SOT23-15 141.5 183.5 42.0 0.42 0.084 0.054 0.030 0.01 0.15 SOT23-19 98.0 107.0 9.0 0.60 0.352 0.204 0.148 0.01 0.26 Zone Ost SOT22-02 107.0 138.5 31.5 0.15 0.626 0.368 0.258 0.01 0.04

Tabelle 3: Sothman-Bohrungen im Bohrloch - Verbundwerkstoffe

Bohrung ID Von Bis Länge Ni Co Pd Punkt Cr Fe S (m) (m) (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) WESTZONE SOT22-06 39.5 200.0 160.5 0.29 0.01 0.010 0.009 0.17 5.46 0.15 SOT22-07 64.1 251.0 186.9 0.27 0.01 0.005 0.006 0.15 5.04 0.06 SOT22-08 51.7 129.4 77.7 0.37 0.01 0.031 0.020 0.21 6.55 0.50 SOT22-09 58.7 251.0 192.3 0.31 0.01 0.011 0.011 0.16 5.44 0.14 SOT22-10 151.0 179.0 28.0 0.27 0.01 0.004 0.009 0.18 6.02 0.03 SOT22-11 139.4 251.0 111.6 0.29 0.01 0.012 0.013 0.14 5.43 0.05 SOT23-13 26.5 219.5 193.0 0.33 0.01 0.023 0.015 0.15 5.50 0.29 SOT23-14 43.7 266.0 222.3 0.33 0.01 0.030 0.016 0.15 5.75 0.21 SOT23-15 37.5 243.9 206.4 0.30 0.01 0.016 0.013 0.15 5.39 0.09 SOT23-16 89.0 239.0 150.0 0.27 0.01 0.005 0.008 0.14 5.56 0.06 SOT23-19 26.0 245.0 219.0 0.28 0.01 0.014 0.013 0.17 5.44 0.08 ÖSTLICHE ZONE SOT22-01 39.7 234.7 195.0 0.26 0.01 0.003 0.003 0.22 5.43 0.03 SOT22-02 43.7 260.0 216.3 0.17 0.01 0.073 0.067 0.42 7.72 0.07 SOT22-03 39.5 184.9 145.4 0.25 0.01 0.003 0.005 0.16 5.62 0.02 SOT22-04 39.7 89.8 50.1 0.23 0.01 0.006 0.006 0.48 6.30 0.02 SOT22-05 38.0 353.0 315.0 0.26 0.01 0.003 0.004 0.20 5.42 0.01 SOT23-17 67.4 344.9 277.5 0.26 0.01 0.003 0.006 0.19 5.46 0.04 SOT23-18 14.7 334.0 319.3 0.29 0.01 0.003 0.005 0.16 5.17 0.04

Tabelle 4: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Zone Östliche Ausrichtung (mE) Nordrichtung (mN) Azimut (°) Eintauchen (°) Länge (m) SOT22-01 Sothman Ost 483862 5298973 10 -50 377 SOT22-02 Sothman Ost 483863 5298985 195 -50 431 SOT22-03 Sothman Ost 483490 5299040 10 -50 281 SOT22-04 Sothman Ost 483495 5299055 190 -50 245 SOT22-05 Sothman Ost 483119 5299264 190 -50 353 SOT22-06 Sothman West 481748 5299478 183 -45 200 SOT22-07 Sothman West 481748 5299479 183 -60 251 SOT22-08 Sothman West 481748 5299478 150 -45 170 SOT22-09 Sothman West 481706 5299498 180 -50 251 SOT22-10 Sothman West 481706 5299498 180 -70 179 SOT22-11 Sothman West 481653 5299561 180 -45 251 SOT22-12 Sothman West 481653 5299561 180 -80 455 SOT23-13 Sothman West 481585 5299520 180 -45 281 SOT23-14 Sothman West 481585 5299520 180 -62 266 SOT23-15 Sothman West 481535 5299516 180 -50 287 SOT23-16 Sothman West 481506 5299542 180 -60 239 SOT23-17 Sothman Ost 482675 5299095 10 -50 381 SOT23-18 Sothman Ost 482320 5299160 10 -50 345 SOT23-19 Sothman West 481613 5299398 25 -78 245 MID23-01 Midlothian 499710 5303026 180 -50 345 MID23-02 Midlothian 499299 5303052 180 -50 401 MID23-03 Midlothian 498902 5303053 180 -50 401 MID23-04 Midlothian 500915 5303042 180 -50 401 MAN23-01 Mann NW 495641 5412486 235 -50 432 MAN23-02 Mann NW 495967 5412226 235 -50 402 MAN23-03 Mann NW 495967 5412226 35 -50 402 MAN23-04 Mann NW 496257 5411972 235 -50 402

Assays, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen und Assays

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrer entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten magnetischen Bilder wurden von Canada Nickel anhand von Datensätzen erstellt, die vom Ontario Geological Survey bereitgestellt wurden.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Explorationsergebnisse und die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreiem Nickel ermöglichen, der Ansatz zur Kohlenstoffabscheidung, der die Produktion von kohlenstofffreiem Nickel und die Erzeugung einer zusätzlichen Tonne CO2-Gutschriften pro Tonne produzierten Nickels nach dem Ausgleich aller Emissionen ermöglichen könnte, das Potenzial, die Nickelmine in einen Erzeuger von Kohlenstoffgutschriften anstatt in einen Erzeuger von Kohlenstoffemissionen zu verwandeln, die Produktion von geschätzten durchschnittlich 710.000 Tonnen Kohlenstoffgutschriften pro Jahr und insgesamt 18 Millionen Tonnen CO2-Gutschriften über die erwartete Lebensdauer der Mine bei Crawford, die Fähigkeit zur Monetarisierung von Kohlenstoffgutschriften, die Fähigkeit zur Quantifizierung der Kohlenstoffabscheidung, Emissionsschätzungen, der Brucitgehalt der Lagerstätte, die Skalierbarkeit des Prozesses, die metallurgischen Ergebnisse, der Zeitplan und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, einschließlich der Durchführbarkeit der Einbeziehung des IPT-Karbonisierungsprozesses und der damit verbundenen Anlagen als Teil des Projekts, die Ergebnisse der PEA von Crawford, einschließlich der Aussagen in Bezug auf den Nettogegenwartswert, die künftige Produktion, die Schätzungen der Cash-Kosten, die vorgeschlagenen Abbaupläne und -methoden, die Schätzungen der Lebensdauer der Mine, die Cashflow-Prognosen, die Metallgewinnung sowie die Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Zeitplan für Genehmigungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen, Realisierung von Mineralressourcenschätzungen, Kapital- und Betriebskostenschätzungen, Projekt- und Lebensdauer von Minenschätzungen, Fähigkeit, Genehmigungen bis zum angestrebten Zeitpunkt zu erhalten, Größe und Rang des Projekts bei Erreichen der Produktion, wirtschaftliche Renditeschätzungen, Zeitplan und Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion und Kapital-, Betriebs- und Explorationsausgaben sowie potenzielle Vorteile und Alternativen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canada Nickel wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es gibt keine Zusicherung, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; künftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelgewinnung; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, notwendigen Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus irgendeinem Grund als ungenau erweisen; zusätzliche, aber derzeit unvorhergesehene Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsstufe zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und Canada Nickel lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

#_ednref1 Die historische Ressourcenschätzung von Sothman ist nicht klassifiziert und entspricht nicht den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven, wie sie in NI 43-101 vorgeschrieben sind. Die historische Ressource wurde von D. R. Bell für Sothman Mines Limited am 1. Oktober 1969 als 189.753 Tonnen mit 1,24 % Nickel unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 1,00 % Nickel gemeldet. Die Verlässlichkeit dieser historischen Ressourcen wird als angemessen erachtet, aber eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Ressourcenschätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Ressourcenschätzung nicht als aktuelle Ressource.

