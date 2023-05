NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 185 auf 193 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die USA seien die Hochburg des Einzelhandels für den Brillenkonzern, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsolidierung des Marktes dort habe allerdings dazu geführt, dass EssilorLuxotticas Anteil unter den 50 größten Anbietern gesunken und der Preiskampf härter geworden sei. Wegen rascherer Synergien durch die Grandvision-Übernahme sei er allerdings zuversichtlicher geworden für die Umsatzentwicklung in den Jahren 2023 und 2024./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 07:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2023 / 07:21 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken