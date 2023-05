© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi



Einst ein Anleger-Liebling, hat auch die Biontech-Aktie in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren. Jetzt setzt die Aktie zum Rebound an. Wieviel Kurspotenzial prognostizieren Analysten der Aktie?

Seit Jahresanfang sind die Titel um rund 23,5 Prozent gefallen. Biontech hat mit einer nachlassenden Nachfrage nach seinem Corona-Impfstoff zu kämpfen. Das resultiert vor allem in einem massiven Umsatzrückgang und einem Gewinneinbruch von 86 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. Nun scheint die Aktie aber zum Rebound anzusetzen.

Die Mainzer verfügen jedoch über eine prall gefüllte Medikamenten-Pipeline und diversen Studien im Bereich der Krebsforschung. Hinzu kommen Studien auf Basis der mRNA-Technologie für Malaria- und HIV-Impfstoffe.

Die Biotech-Aktie scheint nun zum Rebound anzusetzen. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete der Titel ein Kursplus von über zwölf Prozent.

Während Deutsche Bank Securities die Aktie weiter als "neutral" einstuft und das Kursziel von 135 auf 120 US-Dollar senkt, gibt sich die Privatbank Berenberg äußerst bullish und belässt die Einstufung für den Titel auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 72 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Die Weltgesundheitsorganisation habe zum Schutz gegen die Coronavariante XBB1.5. eine Aktualisierung des Impfschutzes etwa mit einem monovalenten Impfstoff empfohlen, schreibt Berenberg-Analyst Zhiqiang Shu in einer Studie. Die Meldung sei positiv für die Hersteller von mRNA-Impfstoffen wie etwa Biontech.

Die Biontech-Aktie wird mit einem KVG von 17 für erwartete Gewinne im Jahr 2023 bewertet. Der Analysten-Konsens impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 42 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion