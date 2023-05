GOLD vs. SILBER: Das BESSERE INVESTMENT? - Gold vs. Silber: Welches Edelmetall ist die bessere Investition?

Anzeige / Werbung



Gold und Silber sind beliebte Vermögenssicherungen mit unterschiedlichen Vorteilen für langfristige Rendite (Gold) und industrielle Nutzung (Silber)! Gold oder Silber? Das bessere INVESTMENT Edelmetalle wie Gold und Silber sind die bevorzugten Vermögenssicherungen und können auch beim Vermögensaufbau hilfreich sein. Wolfgang Seybold, Experte für Edelmetalle und Minen-Aktien, betont die Bedeutung physischer Edelmetalle für jeden Investor, da sie in Krisenzeiten den besten Schutz bieten. Folge uns auf YouTube! Welche Vorteile bietet Gold? Gold hat in den letzten 50 Jahren durchschnittlich 8% Rendite pro Jahr erzielt und bietet somit eine attraktive langfristige Anlagemöglichkeit. Zudem ist Gold als werterhaltende Investition interessant, da es seinen Wert im Laufe der Zeit behält. Vorteile von Silber als Investment Silber hat den Vorteil, dass es als Industriemetall einen realen Nutzen hat und bei der Herstellung von Produkten für die Energiewende eine Rolle spielt. Das derzeitige Gold-Silber-Verhältnis spricht für Silber, da es Potenzial für einen Anstieg des Silberpreises gibt. Allerdings ist die Einstiegshürde bei Silber niedriger als bei Gold. Eine zu beachtende Einschränkung beim Silberkauf ist die Mehrwertsteuer, die seit kurzem anfällt. Letztendlich hängt die Wahl zwischen Gold und Silber von persönlichen Präferenzen ab, und es besteht auch die Möglichkeit, beide Metalle zu besitzen. Zusätzlich können Aktien von Unternehmen, die mit Edelmetallen und Rohstoffen arbeiten, interessant sein. Mehr Informationen gibt es im Video!

