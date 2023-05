Wien (www.fondscheck.de) - Die strauchelnde Fondsgesellschaft GAM führt Gespräche über den Verkauf seines Bereichs Fund Management Services, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser umfasse das Drittfondsgeschäft in der Schweiz und Luxemburg. Das Unternehmen stehe in exklusiven Verhandlungen mit der Carne Group, habe GAM mitgeteilt. Die Carne Group sei 2004 in Dublin von einem ehemaligen Deutsche-Bank-Mitarbeiter gegründet worden und betreibe Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, den USA oder Großbritannien. ...

