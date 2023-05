Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG zuletzt massive Abschreibungen auf den Wertpapierbestand vorgenommen, jedoch handelt es sich hierbei um stichtagsbezogene Bewertungseffekte und nicht um realisierte Kursverluste. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Aussage des Analysten beinhalte das Beteiligungsportfolio etliche aussichtsreiche Werte mit spannenden Perspektiven, sowohl in operativer Hinsicht als auch in Richtung "Endspiel-Fantasie". Daher gehe GSC unverändert davon aus, dass sich Scherzer mit dem verfolgten opportunistischen Investmentansatz weiterhin auf mittel- bis langfristiger Basis überdurchschnittlich entwickeln werde. Auf Basis des zuletzt gemeldeten NAV (Net Asset Value - innerer Wert) erhöht der Analyst das Kursziel auf 3,25 Euro (zuvor: 3,20 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.05.2023, 14:40 Uhr)



