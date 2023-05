Während viele M&A-Boutiquen aufgrund des zunehmenden Kostendrucks und des teils lahmenden Geschäfts den Zusammenschluss mit anderen Beratungshäusern quasi als letzten Ausweg wählen, scheint Carlsquare ein Geheimrezept für stetige Expansion gefunden zu haben.Die vor gut 20 Jahren gegründete, in Hamburg ansässige Corporate-Finance-Beratung hat nach dem nun abgeschlossenen Kauf der Tech-Investmentbank Capital Clarity im Silicon Valley direkt die nächste Auslandsdependance in Polen eröffnet. Jorge Abugaber kommt von der spanischen Santander und wird das Warschauer Büro leiten. Carlsquare habe bereits mehrere deutsch-polnische Transaktionen betreut, zudem lebte einer der Partner im Londoner Büro lange Zeit in Polen, sagt uns Gründungspartner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...