Luxemburg (www.fondscheck.de) - Die nordischen Aktienmärkte konnten ihre internationalen Pendants in den vergangenen 20 Jahren deutlich outperformen, so Hans-Marius Lee Ludvigsen, Portfolio Manager des DNB Fund Nordic Small Cap (ISIN LU2061960253/ WKN: A2PS5W) bei DNB Asset Management.Zu den Erfolgsfaktoren würden nicht zuletzt das hohe Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum, die stabilen politischen Verhältnisse und die hohe Innovationskraft zählen. Die Region stehe darüber hinaus für Wohlstand und eine hohe Wettbewerbsfähigkeit. Firmen wie Novo Nordisk oder Spotify, die in den Nordics gegründet worden seien, hätten sich längst zu Global Leadern entwickelt. ...

