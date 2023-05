Neben der Partnerschaft investiert Wipro Ventures in Spartan Radar als Teil der Serie-B-Finanzierung des Unternehmens

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, gab heute eine Partnerschaft zwischen seinem Geschäftsbereich Engineering Edge und Spartan Radar, einem Anbieter von Software für automatisierte Mobilitätssensoren, bekannt, um fortschrittliche Fahrzeuglösungen zu entwickeln. In Verbindung mit dieser Vereinbarung gab Wipro Ventures, der Investmentarm von Wipro, bekannt, dass er in die Serie-B-Finanzierung von Spartan Radar investiert hat.

Die Partnerschaft und Investition ermöglichen es Wipro, die softwaredefinierte 4D-Radartechnologie von Spartan Radar zu nutzen, um die nächste Generation von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) auf der Wipro Cloud Car-Plattform zu entwickeln. Die gemeinsame Lösung wird Automobil-Erstausrüstern (OEMs) und ihren direkten Zulieferern (Tier-1-Zulieferern) zur Verfügung stehen, um Lösungen für das assistierte und automatisierte Fahren zu ermöglichen. Diese einzigartigen, kosteneffizienten Lösungen werden die Sicherheit erhöhen und es den Fahrern ermöglichen, ihre Autos mit den von ihnen gewünschten Funktionen aufzurüsten.

"Die meisten Fahrzeuge werden mit voreingestellten ADAS-Funktionen ausgeliefert, die nicht aufgerüstet oder nachgerüstet werden können", sagt Thomas Mueller, Chief Technology Officer, Wipro Engineering Edge. "Unser Ziel ist es, OEMs in die Lage zu versetzen, einen hochleistungsfähigen, erschwinglichen Sensor-Stack in jedes einzelne Fahrzeug einzubauen, so dass jedes Auto in der Lage ist, fortschrittliche Fahrerunterstützung und bedingungsloses autonomes Fahren zu bieten. Unsere Cloud-Car-Plattform wird führenden OEMs und Tier-1-Unternehmen die Spartan-Technologie zur Verfügung stellen und ihnen dabei helfen, zukunftsfähige und kostengünstige ADAS-Systeme zu entwickeln, die nahtlos skalierbar sind."

"Spartan füllt die Lücken in den heutigen ADAS und den autonomen Fahrzeugen von morgen",sagte Nathan Mintz, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Spartan. "Unsere Mission ist es, die Mängel von Radargeräten wie schlechte Auflösung, geringe Reichweite und KI-Integration grundlegend zu beheben, um ein bahnbrechendes, softwaregestütztes hochauflösendes 4D-Radar zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit dem Wipro Cloud Car Team wird es uns ermöglichen, den Sektor mit hochwertigen und kostengünstigen Sicherheitsverbesserungen auszustatten."

Darüber hinaus werden die Spartan-Produkte in die Cloud Car Data Engine und die KI-Pipeline IP von Wipro integriert, so dass die OEMs ADAS-Funktionen auf Abruf bereitstellen können. Diese Partnerschaft wird es Automobilherstellern ermöglichen, Autos zu bauen, die sich ständig verbessern.

