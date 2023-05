Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA00258V1004 Abaxx Technologies Inc. 24.05.2023 CA00258V3083 Abaxx Technologies Inc. 25.05.2023 Tausch 3:1

GB00B6SYKF01 Deltic Energy PLC 24.05.2023 GB00BNTY2N01 Deltic Energy PLC 25.05.2023 Tausch 20:1

CA59125A1030 Waroona Energy Inc. 24.05.2023 CA9346331080 Waroona Energy Inc. 25.05.2023 Tausch 1:1

CA7677441056 RB Global Inc. 24.05.2023 CA74935Q1072 RB Global Inc. 25.05.2023 Tausch 1:1

US66979P2011 Nova Lifestyle Inc. 24.05.2023 US66979P3001 Nova Lifestyle Inc. 25.05.2023 Tausch 5:1

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken