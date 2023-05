Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Anleihepreise (TNOTE) haben Unterstützung im Bereich von 113 gefunden, was durch erhöhtes Handelsvolumen bestätigt wird, so die Experten von XTB.Die Beilegung des Schuldenstreits könnte US-Schuldtitel unterstützen.Die TNOTE-Kontrakte ab Februar 2023 könnten dem seit März 2020 anhaltenden Verkaufsdruck standhalten. Derzeit würden die Kurse der US-Schuldtitel insbesondere durch den Widerstand der US-Regierung unter Druck gesetzt, die bislang die Schuldenkrise nicht habe lösen können, was die USA technisch insolvent machen könnte. Es sei jedoch erwähnenswert, dass diese Situation bereits in der Geschichte aufgetreten sei, sodass das Risiko einer tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit der USA sehr gering sei. Andererseits könnte eine Einigung die Anleihepreise unterstützen, die auch im Hintergrund von geringen Chancen auf dynamische Zinserhöhungen durch die FED gestützt würden. Angesichts der breiten unterstützenden Faktoren könnten die Preise steigen. (24.05.2023/alc/a/a) ...

