Der anhaltende US-Schuldenstreit macht der Börse zu schaffen. Der DAX baut am Nachmittag seine Verluste auf 2,2 Prozent aus. Damit steuert er nach dem Rekordhoch von 16.331 Punkten am Freitag auf den dritten schwachen Tag in Folge zu. Deutsche Privatanleger sind trotzdem positiv gestimmt - noch zumindest.Nach Prognosen des US-Finanzministeriums droht ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte die Schuldenobergrenze nicht erhöht werden - auch wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...