Die Verhandlungen über die Anhebung des US-Schuldenlimits wurden heute wieder aufgenommen, die beiden Seiten sind aber immer noch weit davon entfernt eine Einigung zu erzielen. Es bleiben nur noch acht Tage, um einen Gesetzentwurf vor dem frühesten Datum zu verabschieden, an dem die USA ernsthaft von einem Zahlungsausfall bedroht sein könnten.Beunruhigt vom weiter schwelenden Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA hat die Wall Street am Mittwoch ihre Talfahrt fortgesetzt. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...