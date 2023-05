Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. NVIDIA, Tesla, Palo Alto, Palantir und Microvision)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

NVIDIA C3.ai Visa Palantir Tesla Advanced Micro Devices Microvision Palo Alto Networks Carvana Apple

NVIDIA fällt und hat heute auf einem Wochentief eröffnet. Die Aktie steht heute im Folus vieler Anleger, da nach Börsenschluss die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Der wertvollste Chiphersteller der Welt, dessen Wert sich im Jahr 2023 mehr als verdoppelt hat und der damit der beste Performer sowohl im Nasdaq 100 als auch im S&P 500 ist, wird beeindrucken müssen, um zu verhindern, dass sich die diesjährige Rallye wieder umkehrt. Das Unternehmen wird derzeit zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, das mehr als doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, obwohl die Umsätze und Gewinne weiterhin rückläufig sind. Das liegt daran, dass die Märkte auf einen Aufschwung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 setzen und darauf wetten, dass die künstliche Intelligenz das Geschäft entscheidend verändern wird. Vor diesem Hintergrund muss NVIDIA diese Erholungsstory am Leben erhalten und eine Dynamik im Bereich der künstlichen Intelligenz zeigen, um die Anleger bei der Stange zu halten und seine hohe Bewertung zu bewahren. Alles Wissenswerte und unsere aktuelle technische Analyse finden Sie in unserer NVIDIA Q1 Earnings Preview. Die Citigroup hat ihr Kursziel für NVIDIA heute Morgen von $305 auf $363 erhöht.

Dies wird auch andere Chip-Aktien in den Blickpunkt rücken, wobei der Konkurrent AMD nachgibt und von seinem 11-Monats-Hoch zurückfällt. Halbleitertitel sind in dieser Woche durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China unter Druck geraten, nachdem letzteres dem Speicherchiphersteller Micron Technology, aus Gründen der nationalen Sicherheit die Lieferung von Komponenten für wichtige Infrastrukturprojekte untersagt hat. Die USA erklärten, das Verbot beruhe "nicht auf Tatsachen". Dies veranlasste das chinesische Außenministerium heute zu einer Stellungnahme, in der es darauf hinwies, dass mehrere chinesische Firmen und Einzelpersonen von den USA auf eine schwarze Liste gesetzt wurden, und erklärte, dass diese "wirtschaftliche Nötigung" inakzeptabel sei. Micron macht mit etwa 11 % nur einen relativ geringen Teil seines Umsatzes in China, aber die Situation hat Befürchtungen geweckt, dass andere Firmen wie Qualcomm und Intel - die einen viel größeren Teil ihres Umsatzes in China machen, da sie Chips liefern, die z. B. Smartphones antreiben - ebenfalls Gefahr laufen, von einem wichtigen Markt abgeschnitten zu werden. Obwohl das Verbot von Micron eine Eskalation darstellt, wird das Risiko eines Verbots anderer großer Chiphersteller vorerst als gering eingeschätzt, da dies ein Risiko für die chinesische Wirtschaft darstellen würde, die sich zu erholen versucht. Reuters berichtet, dass China in den Jahren vor dem jüngsten Verbot die Käufe von Micron-Produkten reduziert hat.

Tesla verliert heute ebenfalls. Die Aktie hat gestern einen Rückschlag erlitten, nachdem der US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte, dass es Bedenken hinsichtlich der Interaktion zwischen dem fortschrittlichen Fahrerassistenzsystem des Unternehmens und den Fahrern gibt, die im Rahmen einer Untersuchung, die im August 2021 begann, untersucht wird. Es besteht eine echte Besorgnis, die sich nicht auf die Technologie selbst beschränkt, sondern auf die Interaktion zwischen der Technologie und dem Fahrer", sagte Buttigieg gegenüber Reportern. Unterdessen sagte CEO Elon Musk gestern, dass Tesla den Standort für seine nächste Fabrik wahrscheinlich vor Ende 2023 festlegen wird. Seit langem wird berichtet, dass ein Werk in Mexiko gebaut werden könnte, und die jüngste Aufregung um Indien hat das Land ebenfalls ganz oben auf die Liste der Anwärter gesetzt. Musk bestätigte auch, dass er dem Vorstand mitgeteilt hat, wer seiner Meinung nach seine Nachfolge antreten soll, falls ihm etwas Unerwartetes zustoßen sollte, und bezeichnete dies als "Worst-Case-Szenario". Musk hat kürzlich Fragen über seinen Rücktritt als CEO mit einem Achselzucken abgetan.

Apple fällt und notiert auf einem Drei-Wochen-Tief. Der iPhone-Hersteller hat gestern einen milliardenschweren Vertrag mit Broadcom unterzeichnet, der die Zusammenarbeit der beiden bei der Entwicklung von 5G-Funkkomponenten vorsieht. Broadcom, das in der kommenden Woche seine Ergebnisse vorlegen wird, verliert heute, nachdem das Unternehmen nach der Bekanntgabe der Vereinbarung ein neues Allzeithoch erreicht hatte. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen Komponenten für drahtlose Verbindungen entwickeln, die von Broadcom in den USA hergestellt werden. Apple kündigte gestern außerdem an, dass es seine jährliche Entwicklerkonferenz vom 5. bis 9. Juni abhalten wird, auf der es Einblicke in seine neuesten Software-Updates geben soll.

Microsoft verliert, nachdem das Unternehmen neue KI-Upgrades für seine Suchmaschine Bing und seine Cloud-Dienste, darunter ChatGPT, für die Nutzer verfügbar gemacht hat. Die Einführung von Live-Suchergebnissen von Bing in ChatGPT ist ein wichtiger Meilenstein, da Microsoft versucht, dem Monopolisten Google Marktanteile abzujagen, der bereits seinen eigenen Chatbot namens Bard mit Informationen versorgt. Ein neuer Krieg um den Suchmarkt ist im Gange, in dem Alphabet um die Aufrechterhaltung seines Monopols kämpft, während Microsoft versucht, seinen Rivalen zu unterbieten und Bing wiederzubeleben.

Palo Alto Networks steigt, nachdem eine Reihe von Brokern heute Morgen ihre Kursziele angehoben haben, nachdem das Cybersicherheitsunternehmen seine Umsatzprognose eingegrenzt und seine Prognosen für Margen und Cashflow angehoben hat. Die Jahresumsatzprognose wurde auf das obere Ende der bisherigen Spanne gesenkt, und das bereinigte Ergebnis je Aktie wird zwischen 4,25 und 4,29 Dollar liegen, gegenüber der bisherigen Spanne von 3,97 bis 4,03 Dollar. Das Unternehmen räumte ein, dass die Marktbedingungen heute schwieriger sind als zu Beginn des Geschäftsjahres, sagte aber, dass sich die für Unternehmen wichtige Cybersicherheit als widerstandsfähiger erweist. Das Unternehmen sagte auch, dass es davon profitiert hat, dass Unternehmenskunden ihre Dienste konsolidieren, um Kosten zu sparen. RBC Capital begrüßte das "anhaltende Engagement für profitables Wachstum", während Vital Knowledge von einem "soliden Aufwärtspotenzial" sprach. Die Broker erhöhten ihre Einschätzungen für die Aktie, darunter Scotiabank auf $222 von $212, Wells Fargo auf $265 von $250, Evercore ISI auf $240 von $215, Raymond James auf $230 von $215 und RBC auf $232 von $216.

Palantir verliert und fällt von seinem gestrigen 13-Monats-Hoch zurück. Die Aktie hat auch von der Begeisterung für künstliche Intelligenz profitiert und wurde kürzlich von Cathie Woods Ark Invest unterstützt, die nach den gut aufgenommenen Ergebnissen des ersten Quartals Anfang dieses Monats Aktien kaufte. Der britische Evening Standard berichtete gestern, dass Palantir möglicherweise 75 Arbeitsplätze in London abbauen will und Pläne zur Errichtung eines zweiten Standorts in London auf den Prüfstand gestellt hat.

Microvision steht weiter im Fokus der Anleger. Das Unternehmen, das Sensoren für selbstfahrende Fahrzeuge herstellt, verzeichnete in den letzten Tagen einen sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens, und der Aktienkurs hat nun in acht aufeinanderfolgenden Tagen an Boden gewonnen und seinen Wert allein im letzten Monat verdoppelt. Das Unternehmen hat keine neuen Nachrichten veröffentlicht, aber die Rallye könnte auch durch einen Leerverkaufsdruck ausgelöst werden, da der Anteil der Leerverkäufe an den Aktien des Unternehmens bei knapp 27 % liegt. Der RSI befindet sich tief im überkauften Bereich, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft auf mehr Widerstand stoßen könnte.

