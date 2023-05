EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

TeamViewer SE: Hauptversammlung der TeamViewer SE - Aktionäre wählen zwei neue Aufsichtsratsmitglieder und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



Hauptversammlung der TeamViewer SE - Aktionäre wählen zwei neue Aufsichtsratsmitglieder und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu Göppingen, 24. Mai 2023: Auf der diesjährigen Hauptversammlung der TeamViewer SE waren 56,84% des Grundkapitals vertreten. Das virtuelle Veranstaltungsformat ermöglichte es den Aktionärinnen und Aktionären, direkt mit Aufsichtsrat und Vorstand zu interagieren und ihre Fragen live zu stellen. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, einschließlich der Erweiterung des Aufsichtsrats auf acht Mitglieder. Mit der Wahl von Swantje Conrad und Christina Stercken wurde der Anteil der weiblichen Mitglieder in dem Gremium deutlich auf nun 37,5 % erhöht. Zusammen mit Dr. Abraham (Abe) Peled, Axel Salzmann, Ralf W. Dieter, Stefan Dziarski, Dr. Jörg Rockenhäuser und Hera Kitwan Siu bilden die beiden neuen Mitglieder nunmehr den Aufsichtsrat von TeamViewer. In der Aufsichtsratssitzung unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Ralf W. Dieter zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Dr. Abraham (Abe) Peled zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der Aufsichtsrat wählte auch die Mitglieder seiner Ausschüsse. Swantje Conrad wurde als Vorsitzende des Prüfungsausschusses und Dr. Abraham (Abe) Peled als Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses gewählt. Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagte auf der Hauptversammlung: "TeamViewer ist ein gesundes und erfolgreiches Unternehmen mit führenden Software-Lösungen in einem attraktiven Markt. Unser einzigartiges Finanzprofil vereint zweistelliges Umsatzwachstum mit starken Margen und hoher Cash-Generierung. Wir haben deutlich gezeigt, dass wir auch in einem Markt erfolgreich sein können, der von makroökonomischen Unsicherheiten geprägt ist. Im Jahr 2022 haben wir unser Team verstärkt, unser Produktportfolio harmonisiert, uns zum Vorreiter für Lösungen im Industrial Metaverse entwickelt und die Sichtbarkeit unserer Marke durch unsere Partnerschaften erhöht." Ausführliche Informationen zu den Abstimmungsergebnissen und zur Hauptversammlung finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://ir.teamviewer.com/hv . ### Über TeamViewer Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 630.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Jahr 2022 verzeichnete TeamViewer Umsätze in Höhe von rund 566 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com . Kontakt Medien

