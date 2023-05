DJ Lob für die EZB anlässlich des Jubiläums

BERLIN (AFP)--Der Ökonom Marcel Fratzscher hat die Arbeit der Europäischen Zentralbank (EZB) in den vergangenen 25 Jahren gelobt. Vor dem Hintergrund der Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum sagte er der Rhein-Neckar-Zeitung, die Bank habe die primäre Aufgabe der Preisstabilität mit einer durchschnittlichen Inflation von 2 Prozent "hervorragend erfüllt".

An die "ganz hohen Erwartungen", die viele Menschen in Deutschland gehabt hätten, sei sie allerdings nicht herangekommen. "Da klafft eine Lücke zwischen Realität und hohen Ansprüchen. Viele in Deutschland haben immer noch die D-Mark im Hinterkopf und verklären sie und die Deutsche Bundesbank damals", sagt Fratzscher der "RNZ". Dabei sei die durchschnittliche Teuerung zur Zeit der Deutschen Mark mit über 3 Prozent deutlich höher gewesen.

Probleme sieht der Ökonom hingegen in der Kommunikation der EZB. Die Bank schaffe es nicht, die Menschen zu erreichen. "Generell denkt man immer noch zu sehr in nationalen Dimensionen. Das gilt auch für das wichtigste Entscheidungsgremium der EZB, den EZB-Rat, in dem auch die Präsidenten der 20 nationalen Notenbanken sitzen", sagte Fratzscher.

Die Europäische Zentralbank wurde 1998 gegründet. Die 25-Jahr-Feier findet unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz im EZB-Turm in Frankfurt statt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2023 11:52 ET (15:52 GMT)