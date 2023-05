Bern (ots) -Die Schweiz im Ausland verständlich zu machen, ist seit 1935 die Aufgabe von SWI swissinfo.ch, früher unter Swiss Radio International (SRI) als "Stimme der Freiheit" bekannt. Durch die professionelle Einordnung und Analyse von Schweizer Sachverhalten im internationalen Kontext erhält SWI swissinfo.ch den Sonderpreis für Qualitätsjournalismus für das Gesamtangebot.Am 24. Mai 2023 hat das "Private-Magazin" in Zürich zum 22. Mal den "Medienpreis für Qualitätsjournalismus" verliehen. Rund 400 Journalistinnen und Journalisten haben sich für die Auszeichnungen beworben. SWI swissinfo.ch, der digitale Auslanddienst der SRG, hat einen Sonderpreis für das Gesamtangebot erhalten.Globale Sichtbarkeit für die SchweizEinen speziellen Fokus legt swissinfo.ch auf die direkte Demokratie, Aussenpolitik, Spitzenforschung und multinationale Unternehmen sowie Entwicklungen, die vom internationalen Genf ausgehen. "Das Einordnen aus einem Schweizer Blickwinkel ist entscheidend, damit Sachverhalte und Diskussionen über und aus der Schweiz im Ausland verstanden werden", würdigt Organisator und Verleger Norbert Bernhard in der Laudatio die Arbeit des Auslandangebotes der SRG.Die Schweiz am Tisch internationaler DebattenDen Wert des Gesamtangebotes von SWI swissinfo.ch beschrieb die NZZ einst als "Waffe der sanften Gewalt" im Sinne einer systematischen und auf das Ganze ausgerichteten Schau der Schweiz, "die so ein anderes Medium von sich zu pflegen behaupten könne". Für die Community der Auslandschweizer:innen, die Diplomatie, Behörden und international tätige Institutionen und Akteur:innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ist SWI swissinfo.ch eine wichtige Informationsquelle. Seiner Qualität schrieb das Fög im Jahr 2022 7.7 Punkte zu. Für die Schweiz ist SWI swissinfo.ch ein effektives, aber journalistisch und unabhängiges und ausgewogenes Medium, das täglich Platz nimmt am internationalen Tisch zu Debatten, die sie oder die Demokratie betreffen."Will die Schweiz im Wettbewerb der globalisierten und digitalen Welt verstanden werden, so ist sie darauf angewiesen, dass eine ganzheitliche Berichterstattung und eine Einordnung über und aus der Schweiz geleistet wird", ergänzt die Direktorin Larissa M. Bieler.Die Laudatio von PrivateUndotierter Sonderpreis: Swissinfo.ch für das GesamtangebotStellen Sie sich vor, es gäbe einen Nachrichtendienst, der seine Informationen in 10 Sprachen verbreitet. Der fast alle Beiträge nicht nur auf Deutsch, sondern auch noch auf Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch und Japanisch verfasst. Der sowohl Text- als auch Bild-, Ton- und Videobeiträge produziert. Den Sender gibt es wirklich. Er heisst Swissinfo. Swissinfo.ch ist der internationale Online-Dienst der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG. Er wurde 1999 als Nachfolgeorganisation von Schweizer Radio International gegründet, das seinerseits 1935 als Schweizer Kurzwellendienst ins Leben gerufen worden war. Während des Zweiten Weltkriegs war SRI für viele der damals 200'000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die einzige Verbindung zur Heimat. Die Berichterstattung von Swissinfo bildet die Meinungs- und Kulturvielfalt in der Schweiz ab. Sie ist unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Die Finanzierung basiert zu je 50% aus Gebühren- und Bundesgeldern. Keine Frage, keine Diskussion: Das ist gut investiertes Geld.Swissinfo leistet seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur Förderung unserer Demokratie und zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Einen Beitrag, der es verdient, mit einem Sonderpreis für das Gesamtwerk ausgezeichnet zu werden. 