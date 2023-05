Halle/MZ (ots) -Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will mit einem neuen Förderprogramm Schulträger bei der Sanierung von Gebäuden unterstützen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagsausgabe). "Für 2023 stehen knapp 17 Millionen Euro bereit", kündigte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) gegenüber der MZ an. "Das Geld ist überwiegend für Sanierungen gedacht, in seltenen Fällen kann es aber auch um einen Neubau gehen." In den Jahren 2024 bis 2027 werde das Land jeweils 24 Millionen Euro verteilen.Noch vor der Sommerpause will Feußner festlegen, welche Bedingungen für die Fördermittel gelten. "Voraussetzung ist, dass die pädagogischen Erfordernisse von heute berücksichtigt werden", sagte Feußner. "Zum Beispiel sind größere Räume für Gruppenarbeit nötig. Außerdem geht es um Investitionen in Sicherheit, Barrierefreiheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit." Die Schulen seien nicht mehr nur ein Lernort, sagte Feußner, sie müssten vielmehr "ein Wohlfühlklima bieten".Die Kommunen sehen den Zustand vieler Schulen mit Sorge. "Da ist nach wie vor ein erheblicher Investitionsstau. Mutmaßlich liegt der bei zwei Milliarden Euro", schätzt Heinz-Lothar Theel vom Landkreistag Sachsen-Anhalt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5516993