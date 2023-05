DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu, Prognose für 2023 bestätigt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich (pta/24.05.2023/18:30) - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Führungsgremien entlastet, Verwaltungsrat wiedergewählt * Verabschiedung des scheidenden, langjährigen CEO Dr. Thomas Wolfensberger * Geschäftsbericht 2022 genehmigt * Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion * Partielle Anpassung der Statuten im Zusammenhang mit revidiertem neuem Aktienrecht * Einführung eines Kapitalbands für zusätzliche Flexibilität * Prognose für 2023 bestätigt: steigende Nettomieteinnahmen von EUR 121-123 Mio., FFO I bei EUR 21-23 Mio.

Die Aktionäre der Peach Property Group AG, einem Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, haben heute in der ordentlichen Generalversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten zugestimmt. Rund 44 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals, bzw. 72 Prozent der eingetragenen Stimmrechte, waren an der diesjährigen Generalversammlung in Zürich vertreten. Nach einem dreijährigen Unterbruch konnte die Generalversammlung erstmals wieder mit persönlicher Teilnahme der Aktionäre stattfinden.

Die Generalversammlung hat unter anderem beschlossen, für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende auszuschütten und das Bilanzergebnis 2022 des Einzelabschlusses von CHF -32'524'440 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre mit 99.7 Prozent der Stimmen der Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 620'174'850.00 auf CHF 20'672'495.00 durch Reduktion des Nennwerts sämtlicher ausgegebener Aktien von CHF 30.00 auf CHF 1.00 und der Einbuchung des Herabsetzungsbetrags in die gesetzlichen Kapitalreserven zu. Die gesamte Eigenkapitalbasis bleibt davon unverändert, ebenso die Anzahl der aktuell ausgegebenen Aktien. Mit der Nennwertreduktion auf einen Franken wurde für Kapitalmarktinstrumente, wie insbesondere die im Mai 2023 erfolgreich emittierte Wandelanleihe (SWX: PEA234, ISIN: CH1263282522) sowie für potenzielle künftige Kapitalmassnahmen, die notwendige Flexibilität geschaffen.

Partielle Anpassung der Statuten und Einführung eines Kapitalbands

Im Zusammenhang mit dem revidierten neuen Aktienrecht, das seit dem 1. Januar 2023 in Kraft ist, stimmte die Generalversammlung diversen Anpassungen der Statuten zu, um diese auf den neuesten gesetzlichen Stand zu bringen. Weiter beschlossen die Aktionäre mit 89.5 Prozent der Stimmen die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Einführung eines Kapitalbands mit einer oberen Grenze von ca. 140 Prozent und einer unteren Grenze von ca. 95 Prozent des derzeit im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals. Im Übrigen werden die Bestimmungen für das Kapitalband im Vergleich zum bisherigen genehmigten Kapital nicht wesentlich geändert.

Verwaltungsrat wiedergewählt

Des Weiteren hat die Generalversammlung die Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung genehmigt und allen Mitgliedern der beiden Gremien die Entlastung erteilt. Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti sowie die weiteren Mitglieder des Gremiums, Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt und Klaus Schmitz, wurden für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Verabschiedung von Dr. Thomas Wolfensberger

Die Generalversammlung hat zudem Dr. Thomas Wolfensberger verabschiedet, der nach 16 Dienstjahren von der Aufgabe des CEO zurücktritt. Er wird dem Unternehmen künftig als Berater und bedeutender Aktionär verbunden bleiben. Der Verwaltungsrat dankte dem scheidenden CEO für seinen langjährigen Einsatz und seine grossen Verdienste. Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti wird ab sofort als Executive Chairman auch die operativen Führungsaufgaben als Vorsitzender der Geschäftsleitung wahrnehmen.

Prognose für 2023 bestätigt

Trotz der aktuellen Marktunsicherheiten bestätigt die Peach Property Group die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr. Danach erwartet die Gruppe weiter steigende Nettomieteinnahmen in Höhe von EUR 121 bis EUR 123 Mio. und einen FFO I in Höhe von EUR 21 bis EUR 23 Mio. Die Anstrengungen um zusätzliche Effizienzgewinne und Kostenreduktion werden auch im Geschäftsjahr 2023 fortgeführt.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie das Protokoll der Generalversammlung stehen zeitnah auf der Website der Peach Property Group zur Verfügung: https://www.peachproperty.com/de/investor-relations/ # corporategovernance

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Reto Garzetti, Verwaltungsratspräsident und Executive Chairman, Thorsten Arsan, Chief Financial Officer, und Stefan Feller, Head of Investor Relations +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Edelman Smithfield, Ruediger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien.

Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG
Ansprechpartner: Reto Garzetti, Thorsten Arsan und Stefan Feller
Tel.: +41 44 485 50 00
E-Mail: investors@peachproperty.com
Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

