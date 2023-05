Halle/MZ (ots) -



Das Bedauerliche an der jetzigen Eskalation zwischen Staat und der "Letzten Generation" ist, dass deren berechtigte Warnungen vor der Zerstörung der Umwelt in der Wut untergehen, die sie bei Bürgern auslöst. Und damit erweist sie wiederum jenen einen Bärendienst, die von FFF bis zu den Grünen in der Sache ihrer Meinung sind und sich an den möglichen Schaltstellen von Gesellschaft und Staat unermüdlich einbringen.



