Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) hat seit Jahresbeginn rund +20% auf 358,60 US$ zugelegt. Allerdings scheint seit den letzten, eher gemischten Quartalsergebnissen nicht viel Potenzial in dem Titel zu sein. Kann der jüngste Strategiewechsel des Managements Abhilfe schaffen? Netflix vorgestellt Netflix ist der führende Anbieter, wenn man an Streaming denkt. Das 1997 gegründete Kreativunternehmen aus dem Filmbereich mit Sitz in Los Gatos, Kalifornien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...