Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -RingConn, die innovative Wellness-Marke freut sich, den Start ihrer offiziellen Website bekannt zu geben, die am 18. Mai erfolgreich gestartet wurde. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von RingConn, seinen Kunden hochmoderne Wellnesslösungen anzubieten, die ihnen helfen, optimale Gesundheit und Wohlbefinden zu erreichen."Wir freuen uns sehr, unsere offizielle Website zu präsentieren", erklärte Prof. Wang, CEO von RingConn. "Diese Website dient als zentraler Knotenpunkt unserer Online-Präsenz, der es Kunden ermöglicht, einfach auf unsere Produkte zuzugreifen und sich über die zahlreichen Vorteile von RingConn zu informieren."Darüber hinaus ist RingConn stolz, mitteilen zu können, dass alle Crowdfunding-Prämien bis Ende Mai verschickt werden. Mit über 7.000 Ringen, die bereits verschickt wurden, war das erhaltene Feedback überwältigend positiv."Wir bedanken uns bei unseren frühen Unterstützern, die uns in der Crowdfunding-Phase zu einem bemerkenswertem Erfolg verholfen haben", so Prof. Wang. "Ihr Feedback hat entscheidend dazu beigetragen, unsere Produktentwicklung zu gestalten und sicherzustellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen."Während der Crowdfunding-Phase sammelte RingConn innerhalb von nur 50 Tagen nach dem Online-Start beeindruckende 1,2 Millionen Dollar ein. Diese bemerkenswerte Leistung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden qualitativ hochwertige Wellness-Produkte anzubieten, die zu ihrer Gesundheit und Wellness-Balance beitragen."Wir sind enorm stolz auf unsere Errungenschaften während der Crowdfunding-Phase", betonte Prof. Wang. "Dieser Erfolg ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams sowie für die unermüdliche Unterstützung durch unsere frühen Geldgeber. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden innovative Wellness-Produkte und -Dienstleistungen anzubieten und positive Veränderungen in der Branche voranzutreiben."Für weitere Informationen über RingConn und seine kürzliche Markteinführung besuchen Sie bitte die offizielle Website unter https://bit.ly/3Icbv38.