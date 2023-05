Montreal (ots/PRNewswire) -Novisto verdreifacht Umsatz, Kunden und Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr und wird damit zum weltweiten Marktführer im ESG-Datenmanagement und setzt neue Maßstäbe für die BrancheNovisto, ein in Montreal ansässiges Unternehmen für ESG-Datenmanagement-Software, hat im Rahmen einer Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Inovia Capital erfolgreich 20 Millionen USD eingeworben. Die Finanzierungsrunde umfasst neue Investitionen von Portage und SCOR Ventures sowie die Beteiligung der bestehenden Investoren White Star Capital und Diagram Ventures. Novisto wird diese Mittel verwenden, um seine Produktentwicklung und Marktexpansion zu voranzutreiben.Da die Nachfrage nach standardisierten, geprüften und digitalisierten Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen steigt, ist die ESG-Berichterstattung zu einer wichtigen Anforderung für Unternehmen weltweit geworden. Angesichts der Tatsache, dass Regierungen wie die Europäische Kommission und Regulierungsbehörden wie die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) den Ruf nach geregelten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben nachkommen, benötigen Unternehmen einen strukturierten und organisierten Ansatz, um komplexe ESG-Themen, Chancen und Herausforderungen genau zu definieren und anzugehen. Die umfassende Datenmanagement-Plattform von Novisto bietet eine Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre ESG-Daten und -Berichte zukunftssicher zu machen und den strengeren Offenlegungsanforderungen gerecht zu werden.Den Nachhaltigkeitsberichten, die Unternehmen heute veröffentlichen, mangelt es an Standardisierung und sie liefern keine verwertbaren Informationen, die es Investoren und anderen Stakeholdern ermöglichen, ESG-bezogene Entscheidungen zu treffen. Eine strukturierte ESG-Strategie ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihre Werte mit ihrem Handeln in Einklang zu bringen, Risiken zu managen und die langfristige Wertschöpfung voranzutreiben. Novisto hat sich schnell zu einem führenden Unternehmen im ESG-Datenmanagement entwickelt und unterstützt große globale Unternehmen wie Asana, Manulife und Sanofi dabei, ihre ESG-Datenerfassung und -berichterstattung zu verbessern, um wichtige Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen besser zu verwalten und eine langfristige Wertschöpfung voranzutreiben."Wir freuen uns sehr über die Unterstützung einer so starken Gruppe von Investoren, während wir weiterhin wachsen und unsere Plattform ausbauen", sagte Charles Assaf CEOund Mitbegründer von Novisto. "Diese Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, unser Produktangebot weiter auszubauen und unseren Kunden weiterhin die bestmöglichen Lösungen für das ESG-Datenmanagement zu bieten, damit sie bessere Entscheidungen treffen können, die zur Nachhaltigkeit von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft beitragen".Die Finanzierung wird es Novisto ermöglichen, seine Produktentwicklung zu skalieren und weiterhin erstklassige ESG-Datenmanagementlösungen für seine neuen und bestehenden Kunden in einer Vielzahl von Unternehmen, Branchen und Regionen anzubieten. Die Mittel werden auch dazu verwendet, den bestehenden Kundenstamm von Novisto zu erweitern und das Team weltweit zu vergrößern, um den exponentiellen Anstieg der Nachfrage nach ESG-Datenmanagement zu bedienen."In Übereinstimmung mit unserer Mission, global nachhaltige Technologieunternehmen zu unterstützen, fühlen wir uns geehrt, mit Novisto zusammenzuarbeiten, da sie bei ihrem Ziel, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen, verwirklichen", sagte Magaly Charbonneau, Partner bei Inovia. "Es ist ein entscheidender Zeitpunkt, um Nachhaltigkeitsinitiativen ernst zu nehmen. Die Plattform von Novisto hilft Unternehmen dabei, qualitativ hochwertige, prüfungsreife ESG-Daten zu erstellen, die es ihnen ermöglichen, quantifizierbare und sinnvolle Veränderungen vorzunehmen"."Als börsennotiertes Unternehmen sind Daten grundlegend dafür, wie wir das Vertrauen unserer Stakeholder gewinnen, und wir verpflichten uns seit langem für die branchenführende Offenlegung von ESG-Daten", sagte Héléne V. Gagnon, Leitende Sustainability Officer und Senior Vizepräsidentin, Stakeholder Engagement bei CAE. "Novisto unterstützt uns dabei, die Genauigkeit und Robustheit unserer ESG-Daten zu verbessern und gleichzeitig die Rechenschaft im gesamten Unternehmen zu stärken. Wir arbeiten mit Novisto seit seiner Einführung zusammen und sind stolz darauf, unsere Arbeit an der Entwicklung transparenter Berichterstattung fortzusetzen, die die Fortschritte unseres ESG-Programms widerspiegelt".Novisto wurde 2019 gegründet und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter in Nordamerika und Europa und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. Weitere Informationen finden Sie unter www.novisto.com.Über Novisto:Novisto trägt zur Nachhaltigkeit von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft bei, indem es Unternehmen in die Lage versetzt, durch die ESG-Datenverwaltungssoftware bessere Entscheidungen zu treffen und Informationen zu veröffentlichen. Novisto wurde 2019 in Montreal gegründet und entwickelt das ERP für ESG, das es Unternehmen ermöglicht, einen datenzentrierten Ansatz zu nutzen, um besser über ihre nachhaltigkeitsbezogenen Themen zu berichten und diese zu verwalten. Novisto ist ein privates Unternehmen, das von Inovia, White Star Capital, Diagram Ventures, Portag3 Ventures und SCOR Ventures unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.novisto.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2083924/novisto_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/novisto-sichert-sich-20-millionen-usd-in-der-serie-b-finanzierungsrunde-um-die-esg-reporting-revolution-anzufuhren-301833798.htmlPressekontakt:Medienkontakt: BAM im Namen von Novisto,Novisto@bamtheagency.comOriginal-Content von: Novisto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170065/5517007