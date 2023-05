The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.05.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.05.2023



ISIN Name

CA00258V1004 ABAXX TECHNOLOGIES INC.

CA59125A1030 METALLUM RESOURCES INC.

CA7024781089 PASCAL BIOSCIENCES INC.

CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS

GB00B6SYKF01 DELTIC ENERGY PLC LS-,005

GB00B8HX8Z88 MEDICLINIC INTERN. LS-10

US30057T1051 EVOQUA WATER TECHN.DL-,01

US66979P2011 NOVA LIFESTYLE DL-,01

