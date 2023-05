Durch die Transaktion entsteht die weltweit modernste Plattform zur Bewältigung kritischer Herausforderungen bei der Wasserversorgung

Xylem konsolidiert seine Führungsrolle bei Wassertechnologien, -lösungen und -dienstleistungen mit einer starken Position in krisenfesten, attraktiven Wachstumsmärkten

Xylem Inc. (NYSE: XYL), ein weltweit führendes Wassertechnologieunternehmen ("Xylem" oder "Unternehmen"), meldete heute den Abschluss der Übernahme von Evoqua Water Technologies Corp. ("Evoqua"), einem führenden Unternehmen im Bereich unternehmenskritischer Wasseraufbereitungslösungen und -dienstleistungen, im Zuge einer reinen Aktientransaktion im Wert von etwa 7,5 Milliarden US-Dollar. Durch den Zusammenschluss entsteht die weltweit modernste Plattform zur Überwindung der kritischen Wasserprobleme von Kunden und Gemeinden.

Das zusammengeschlossene Unternehmen mit Sitz in Washington, D.C., USA, wird mit einem Pro-forma-Umsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar und mehr als 22.000 Mitarbeitenden weltweit zum weltweit größten ausschließlichen Wassertechnologieunternehmen. Xylems einzigartiges Portfolio an innovativen Lösungen für den gesamten Wasserkreislauf, darunter richtungweisende Technologien, integrierte Dienstleistungen und umfassende Anwendungsexpertise, wird Kunden in Versorgungsunternehmen, Industrie und Handel dabei helfen, ihre dringendsten Anforderungen im Bereich der Wasserversorgung zu erfüllen.

"Das weltweite Bewusstsein für Wasser als systemisches Risiko für die Gesellschaft war noch nie so ausgeprägt wie heute. Die Investitionen in Wasserlösungen steigen kontinuierlich, da sich Kommunen und Unternehmen auf der ganzen Welt mit den wachsenden Herausforderungen wie Wasserknappheit, Wasserqualität und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel beschäftigten ebenso wie mit der Frage, wie diese Probleme auf erschwingliche Weise gelöst werden können", so Patrick Decker, President und CEO bei Xylem. "Durch unseren Zusammenschluss mit Evoqua wird eine transformative globale Plattform geschaffen, um diese kritischen Wasserprobleme in noch größerem Maßstab zu überwinden. Gemeinsam sind wir optimal aufgestellt, um mit einem beispiellosen Produkt- und Dienstleistungsportfolio für den gesamten Wasserkreislauf den kritischen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."

"Der heutige Tag ist ein spannender Meilenstein. Wir heißen unsere neuen Kollegen offiziell bei Xylem willkommen und werden das Potenzial unserer kombinierten Fähigkeiten jeden Tag für unsere Kunden und Kommunen zur Entfaltung bringen. Unsere komplementären Portfolios und unser Engagement in den Endmärkten ebnen den Weg für ein noch stärkeres gemeinsames Wachstum, indem wir die Wasserprobleme unserer Kunden lösen und dabei helfen, die Wasserversorgung unserer Kommunen sicherer zu machen."

Das Führungsteam des fusionierten Unternehmens, dem Führungskräfte von Xylem und Evoqua angehören, wird von Patrick Decker geleitet. Xylem hat außerdem Lisa Glatch und Lynn C. Swann, ehemalige Directors bei Evoqua, in sein Board of Directors berufen. Glatch bringt eine strategische und finanzielle Sichtweise sowie mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im öffentlichen und privaten Sektor in den Bereichen Energie, Chemie, Umwelt, Wasser und Transport mit. Swann trug in verschiedenen Führungspositionen in Unternehmen, Behörden und philanthropischen Organisationen Verantwortung und ist ein erfahrenes Mitglied in den Vorständen börsennotierter Unternehmen.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion wurde jede Evoqua-Stammaktie in das Recht umgewandelt, 0,48 Stammaktien von Xylem zu erhalten. Dadurch halten Xylem-Aktionäre etwa 75 Prozent und Evoqua-Aktionäre etwa 25 Prozent am kombinierten Unternehmen auf vollständig verwässerter Basis.

Lazard und Guggenheim Securities fungierten als Finanzberater und Gibson, Dunn Crutcher LLP als Rechtsberater von Xylem. Goldman Sachs Co. LLC und BofA Securities waren als Finanzberater und Jones Day als Rechtsberater für Evoqua tätig.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führendes Wassertechnologieunternehmen, das die kritischen Wasser- und Abwasserprobleme sowie andere wasserbezogenen Herausforderungen der Welt durch Technologie, Innovation und Expertise lösen will. Unsere vielfältige Belegschaft aus 22.000 Mitarbeitenden hat 2022 einen Umsatz von 7,3 Mrd. US-Dollar generiert. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihr Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und indem wir Kommunen in mehr als 150 Ländern helfen, ihre Wasserversorgung sicherzustellen. Beteiligen Sie sich an den Anstrengungen über www.xylem.com Let's Solve Water.

Zukunftsgerichte Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Im Allgemeinen können die Wörter "antizipieren", "einschätzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "planen", "erwägen", "vorhersagen", "prognostizieren", "wahrscheinlich", "glauben", "anstreben", "werden", "könnten", "würden", "sollten", "potenziell", "können" und ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen zu den erwarteten Vorteilen der hier beschriebenen Transaktion, sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Nach dem Zusammenschluss können die Entwicklungen und Ergebnisse des fusionierten Unternehmens erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Die Richtigkeit solcher Aussagen unterliegt einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, die von der Transaktion erwarteten Synergien zu erzielen; Verzögerungen, Herausforderungen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Integration der bestehenden Geschäfte des zusammengeschlossenen Unternehmens; die Fähigkeit von Xylem, Personal in Schlüsselpositionen zu halten und einzustellen; Reaktionen des Wettbewerbs auf die Transaktion; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus der Transaktion ergeben; mögliche negative Reaktionen oder Änderungen in den Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Händlern und anderen Geschäftspartnern, die sich aus der Transaktion ergeben; Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion; die Auswirkungen der Branche insgesamt und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschließlich der Inflation, der Zinssätze und der Geldpolitik der Regierungen als Reaktion auf die Inflation; geopolitische Ereignisse, einschließlich des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, und damit verbundene regulatorische, wirtschaftliche und andere Risiken; die globalen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Makroökonomie und das Geschäft, den Betrieb, das Wachstum und die finanzielle Lage des fusionierten Unternehmens sowie die allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; und die Auswirkungen auf unseren Aktienkurs und die Verwässerung des Aktionärseigentums. Sonstige Faktoren, die zu einer solchen Abweichung führen könnten, sind unter anderem in den von Xylem und Evoqua bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen aufgeführt, darunter die Jahresberichte auf Form 10-K, die Quartalsberichte auf Form 10-Q sowie die aktuellen Berichte auf Form 8-K sowie die gemeinsame Vollmachtserklärung/der Prospekt auf Form S-4, das in Zusammenhang mit der Transaktion eingereicht wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" und in den zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Jahresberichten von Xylem und Evoqua auf Form 10-K und in anderen Unterlagen enthalten sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die Xylem zum Datum dieser Pressemitteilung vorlagen. Xylem übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von geltendem Gesetz oder den Regeln und Vorschriften der SEC verlangt, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230524005446/de/

Contacts:

Medienkontakt

Houston Spencer

+1 (914) 240-3046

Houston.Spencer@xylem.com

Investorenkontakt

Andrea van der Berg

+1 (914) 260-8612

Andrea.vanderBerg@xylem.com