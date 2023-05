Die Deutsche Bank und andere Geldhäuser stehen unter dem Verdacht der Missachtung von Wettbewerbsregeln im Zusammenhang mit Geschäften mit Staatsanleihen, wie britische Behörden mitteilten. Gemäß der Wettbewerbsaufsicht CMA sollen Händler der betroffenen Institute in Chats sensible Informationen ausgetauscht haben, darunter auch Anlagestrategien. Diese Informationen wurden am Mittwoch bekanntgegeben. Verdacht der Missachtung von Wettbewerbsregeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...