Am heutigen Tag gab Gold bis um 20:30 Uhr zwar erneut um - 0,6 % auf 1964 USD nach, konnte sich dabei aber klar von seinem Tagestief bei erneut nur 1958 USD (damit erneut sehr nahe an der letzten 3fach-Unterstützung bei 1954 USD) lösen und außerdem die um - 1,5 % bis - 2,3 % weitaus schärfer korrigierenden übrigen konjunkturreagibleren Edelmetalle Silber, Platin und Palladium (in dieser Performancereihenfolge) erneut deutlich outperformen.Insbesondere für das zinssensitivste Gold (TVC:GOLD) waren im heutigen Ausbleiben jeglicher neuer ...

