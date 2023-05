Die verbesserte Linecard E9-2 XG3201 bietet Breitband-Serviceprovidern eine radikale Vereinfachung der Bereitstellung von Breitbanddiensten über die Calix Intelligent Access EDGE-Lösung sowie 50 Prozent weniger Strom, Platzbedarf und Hardwarekomponenten dank doppelter Dichte für XGS-PON

Calix, Inc. (NYSE: CALX) gibt branchenführende Innovationen bei der softwaredefinierten Zugangslösung E9-2 Intelligent Access EDGE bekannt, die erhebliche Effizienzverbesserungen, mehr Flexibilität bei der Bereitstellung und Vorteile in Bezug auf die Nachhaltigkeit bieten. Mit der neuen Linecard E9-2 XG3201 können Breitband-Serviceprovider (BSP) den Energieverbrauch und die Platzanforderungen bei XGS-PON-Implementierungen im Vergleich zu alternativen Lösungen um bis zu 50 Prozent senken und gleichzeitig die Kosten für Kühlung und Wartung des Rechenzentrums reduzieren. Mit diesen neuesten Entwicklungen werden die umweltfreundlichen Breitbandfunktionen des preisgekrönten Intelligent Access EDGE weiter verbessert, sodass Breitband-Serviceprovider schlankere und umweltfreundlichere Breitbandnetze einrichten können. Durch den Einsatz von weniger Systemen können BSP die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten auf Basis von XGS-PON für mehr Kunden direkt über das Rechenzentrum ausführen und vereinfachen. Zudem erlaubt die bahnbrechende Lösung Breitband-Serviceprovidern, die Teilnehmerdienste entsprechend der Nachfrage zu erweitern und mehrere PON-Technologien über dieselbe Glasfaser zu unterstützen. So können BSP ihre Netzinfrastruktur und Serviceangebote erweitern und zugleich die Gesamtbetriebskosten (TCO) auf einem niedrigen Niveau halten.

Die einzigartige Calix E9-2 konsolidiert die Kundenverwaltung, das erweiterte Routing, die Service-Aggregation und -bereitstellung und rückt diese Dienste näher an den Kunden in einem robusten, extrem dichten und stapelbaren Formfaktor. Die leistungsstarke Calix-Plattform hilft Netzwerkingenieuren, Innovationen rasch zu implementieren, und unterstützt bestehende betriebliche Workflows und Anwendungsfälle, um die Markteinführung zu beschleunigen und den ROI zu verbessern. Ab sofort können BSP rund um den Globus folgende Ziele mit der E9-2-Lösung verwirklichen:

Aufbau schlankerer und umweltfreundlicherer Netzwerke: Mit der E9-2 für Intelligent Access EDGE reduzieren BSP die Umweltbelastung, da eine Breitbandzugangslösung mit hoher Betriebseffizienz weniger Platz benötigt und weniger Strom und Kühlungsressourcen verbraucht.

Mit der E9-2 für Intelligent Access EDGE reduzieren BSP die Umweltbelastung, da eine Breitbandzugangslösung mit hoher Betriebseffizienz weniger Platz benötigt und weniger Strom und Kühlungsressourcen verbraucht. Mühelose Skalierung mit ultimativer Bereitstellungsflexibilität: BSP, die mit Calix zusammenarbeiten, können ihr Netz entsprechend der Kundennachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten skalieren und nahtlos von der GPON- zur XGS-PON-Technologie migrieren, ohne den Betrieb ihres Glasfasernetzes unterbrechen zu müssen. Auf diese Weise können sie ihr Dienstleistungsportfolio erweitern und ihr Geschäftswachstum fördern und zugleich Betriebskosten einsparen und die Umweltbelastung reduzieren.

BSP, die mit Calix zusammenarbeiten, können ihr Netz entsprechend der Kundennachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten skalieren und nahtlos von der GPON- zur XGS-PON-Technologie migrieren, ohne den Betrieb ihres Glasfasernetzes unterbrechen zu müssen. Auf diese Weise können sie ihr Dienstleistungsportfolio erweitern und ihr Geschäftswachstum fördern und zugleich Betriebskosten einsparen und die Umweltbelastung reduzieren. Versorgung von mehr Kunden mithilfe einer Rechenzentrumslösung mit hoher Dichte: Die verbesserte Reichweite des XG3201 von bis zu 60 Kilometern vergrößert die Serviceabdeckung um bis zu 125 Prozent. Dadurch steigt die Anzahl der Haushalte und potenziellen Kunden, die über dasselbe Netz erreichbar sind, während die Anzahl der im Rechenzentrum notwendigen Systeme reduziert wird.

"Da wir unsere Infrastruktur ausbauen, um unsere Kunden in ländlichen Kommunen mit hochmodernen Breitbanddiensten zu versorgen, sind kürzere Markteinführungszeiten, niedrigere Kosten pro Kunde und die Unterstützung von Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten von zentraler Bedeutung", so Randy Klindt, Chief Executive Officer bei Conexon Connect. "Die Innovationen von Intelligent Access EDGE wie die Linecard XG3201 unterstützen einen effizienteren Betrieb, indem sie den Platzbedarf, den Energie- und Kühlungsaufwand und die Zuverlässigkeit optimieren und gleichzeitig die Bereitstellung beschleunigen und vereinfachen."

Intelligent Access EDGE auf der Calix-Plattform vereinfacht den Netzwerkzugang durch die Konsolidierung aller Netzfunktionen zur Dienstbereitstellung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzen, die eine spezielle Hardware und separate Verwaltungssysteme verwenden, integriert Intelligent Access EDGE die Netzfunktionen in Softwaremodule. Dadurch erhalten Breitband-Serviceprovider weltweit die Flexibilität, Komponenten dort einsetzen zu können, wo sie benötigt werden. Von einem einzigen Punkt aus lassen sich alle Teilnehmerdienste und das Netz über ein gemeinsames Betriebsmodell verwalten. Dies ermöglicht eine deutliche Senkung der Gesamtbetriebskosten, da für Kunden keine Ausfallzeiten durch Upgrades entstehen. Beim Upgrade auf XGS-PON können BSP mithilfe von Calix Professional Services die Markteinführungszeit verkürzen. Dadurch lässt sich die Transformation des Netzes mit weniger Risiko verwirklichen und die Bereitstellung um bis zu 70 Prozent beschleunigen.

"Breitband-Serviceprovider stehen überall vor der Herausforderung, mit weniger mehr zu erreichen", berichtet Shane Eleniak, Chief Product Officer bei Calix. "Deshalb müssen sie ihr Geschäft skalieren und attraktive neue Teilnehmerdienste bereitstellen und dabei Netzkomplexität und Betriebskosten senken. Die neuen verbesserten Funktionen der Intelligent Access EDGE sind direkt auf diese Herausforderungen gerichtet und tragen dazu bei, dass selbst die kleinsten BSP die neuesten Technologien entsprechend ihrer Investition einsetzen und ihr Umweltbewusstsein beweisen können."

Lesen Sie "Simplifying the Business of Broadband", um zu erfahren, wie die Calix-Plattform Ihr Netz und Ihre Betriebsabläufe durch eine vollständig abstrahierte Serviceschicht, Hardwareunabhängigkeit, gemeinsame Servicemodelle und eine Always-on-Umgebung optimieren kann.

