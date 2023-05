Der US-Autohersteller hat mehrere Vereinbarungen mit SQM und ALBEMARLE über die Lieferung von Lithium, eine Vereinbarung mit COMPASS MINERALS über die Lieferung von Lithiumkarbonat inBatteriequalität und eine Vereinbarung mit der von LIVENT unterstützten Nemaska Lithium über die Lieferung von Lithiumhydroxid, geschlossen. Das alles erfolgte am Rande eines Investoren-Events am Montag. Neben Updates zur E-Mobility-Strategie, wozu auch die Vorstellung eines E-SUVs mit 3 Reihen und 7 Sitzen für 2025 gehörte, wurde auch das Verbrennerprogramm Ford Blue hervorgehoben, bei dem die Nachfrage die Kapazitäten übersteigt. FORD hat allerdings ähnliche Probleme wie VW - trotz günstiger Bewertung (KGV 7) kommt die Aktie nicht in Fahrt. Abwarten.



