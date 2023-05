EQS-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Pressemeldung

Bocholt, 25. Mai 2023

Gigaset AG präsentiert Bericht zum 1. Quartal 2023

Starker Jahresauftakt: Konzernumsatz deutlich um 12,7 % gegenüber Vorjahreszeitraum gestiegen Phones Sparte glänzt mit 13,9 % Wachstum gegenüber Vorjahresquartal

B2B-Segment Professional (+11,2 %) und Smartphones-Segment (+11,9 %) mit deutlichem zweistelligen Umsatzwachstum

EBITDA auf EUR 2,1 Mio signifikant angestiegen Bocholt, 25. Mai 2023 - Die Gigaset AG (ISIN: DE0005156004), ein international führendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, hat heute den Bericht für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Gigaset verzeichnete einen spürbaren Umsatzanstieg von 12,7 %. Das EBITDA konnte mehr als verdoppelt werden. Insgesamt erzielte das Unternehmen im ersten Quartal 2023 Umsatzerlöse von EUR 57,7 Mio (Q1 2022: EUR 51,2 Mio) und ein Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 2,1 Mio (Q1 2022: EUR 0,8 Mio). "Das erste Quartal zeigt, dass die neue Unternehmensstrategie Früchte trägt", sagt Dr. Magnus Ekerot, CEO und Vorstandsvorsitzender der Gigaset AG. "Der Fokus auf unser Way-of-Working, ein kundenfokussiertes Produkt- und Lösungsangebot sowie einen klar ausgerichteten Go-to-Market-Ansatz haben innerhalb kurzer Zeit Ergebnisse und Wachstum erzielen können. Effektive Zusammenarbeit, innovative Produkte und maximaler Fokus in Allem was wir tun, sind unsere Maxime. Indem wir diese kontrollierbaren Faktoren selbst steuern, erzielen wir eine stärkere Kundenbindung, differenzierende Produkte sowie erhöhte Kosteneffizienz und Profitabilität. Ebenso setzen wir auf "Made in Germany" sowie dezidierte Nachhaltigkeitsinitiativen." Geschäftsverlauf nach Geschäftsbereichen

In den primär privatkundenorientierten Geschäftsbereichen Phones, Smartphones und Smart Home belief sich der Umsatz auf EUR 41,8 Mio, ein signifikanter Anstieg von 13,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1 2022: EUR 36,9 Mio). Der Umsatz im Geschäftskundenbereich Professional stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,2 % auf EUR 15,9 Mio (Q1 2022: EUR 14,3 Mio). Der Geschäftsbereich Phones entwickelte sich im ersten Quartal 2023 besonders stark. Eine Entspannung der Lieferkettensituation führte zu einem Umsatzwachstum von 13,9 %. In diesem positiven Umfeld gewann Gigaset im EU6 Bereich weitere Marktanteile und steigerte den Umsatz auf EUR 36,9 Mio. Gigaset verfolgt weiterhin die Strategie, sich als Anbieter erster Wahl für Premiumtelefone mit herausragender Qualität, Features und Services zu positionieren und somit weitere Marktanteile zu sichern. Der Geschäftsbereich Smartphones knüpfte im ersten Quartal 2023 erfolgreich an die erfreuliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 an. Der Umsatz erreichte EUR 4,7 Mio - ein Plus von 11,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2022: EUR 4,2 Mio). Hauptumsatzträger in diesem Bereich waren die Modelle GS5 und GX6, die auch erfolgreich Einzug ins B2B-Segment hielten. Gigaset sieht für Smartphones im B2B-Segment substantielles Wachstum und konzentriert sich zunehmend darauf Industrie und Handwerk mit seinen Lösungen anzusprechen. Smart Home bietet Raum für Wachstum. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 33,3 % auf EUR 0,2 Mio (Q1 2022: EUR 0,3 Mio). Die vielfältigen Standards und Akteure im Smart Home Markt sowie das insgesamt verhaltene Umsatzwachstum erfordern weiterhin Aufmerksamkeit seitens des Managements. Der Geschäftsbereich Professional hingegen entwickelte sich im ersten Quartal 2023 äußerst erfreulich, was unter anderem auf Nachholeffekte aus dem Geschäftsjahr 2022 und einen Investitionsstau auf Kundenseite zurückzuführen ist. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,2 % auf EUR 15,9 Mio (Q1 2022: EUR 14,3 Mio). "Gesamtwirtschaftlich gesehen bleiben auch in 2023 zahlreiche Herausforderungen bestehen", so Thomas Schuchardt, CFO der Gigaset AG. "Daher sind wir besonders stolz, dass wir bei Umsatz und EBITDA dennoch deutlich zulegen konnten. Die positive Entwicklung ist einerseits auf Nachholeffekte zurückzuführen, andererseits auf eine hohe Nachfrage und neue Projekte. Auch die Beschaffungs- und Lieferkettensituation hat sich verbessert." Ausblick

Das Geschäftsjahr 2023 wird aus Sicht von Gigaset weiterhin von externen Einflussfaktoren geprägt sein, auf die das Unternehmen nur bedingt reagieren kann. Trotz der anhaltenden Herausforderungen bleibt Gigaset optimistisch und konzentriert sich darauf, innovative Produkte und Lösungen für seine Kunden zu entwickeln. Gesamtaussage des Vorstands für 2023

Angesichts der im Prognoseausblick der Quartalsmeldung beschriebenen Annahmen und unter Ausschluss einer plötzlichen, deutlichen Verschlechterung des Kriegsgeschehens oder der Lieferketten-Situation erwartet Gigaset für das Geschäftsjahr 2023 folgende positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage: einen mittleren Anstieg des Umsatzes (EUR 241,3 Mio in 2022)

einen deutlichen Anstieg des EBITDA (EUR 17,9 Mio in 2022)

sowie einen deutlichen Anstieg des Free Cashflow (EUR 1,0 Mio in 2022) Der vollständige Bericht zum ersten Quartal 2023 kann auf der Gigaset-Website eingesehen werden. Die Gigaset AG , Bocholt, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie und bietet ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen an. Als Europas Marktführer bei DECT-Telefonen rangiert Gigaset auch international mit rund 850 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in über 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten des deutschen Traditionsunternehmens mit seiner über 175-jährigen Firmengeschichte beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio für Privat- und Geschäftskunden, Cloud-basierte Smart Home und Smart Care Lösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für SoHo, KMU und den Enterprise-Bereich. Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt. Besuchen Sie den Gigaset Corporate Blog

Besuchen Sie unsere Homepage http://www.gigaset.com Zusatzmaterial zur Meldung:



