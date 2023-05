The following instruments on XETRA do have their first trading 25.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.05.2023Aktien1 KYG7137P1081 Plus Group Holdings Inc.2 US87313P1030 TXO Partners LP3 CA85236X1042 Stack Capital Group Inc.4 GG00BQBFY362 BH Macro Ltd.5 CA00258V3083 Abaxx Technologies Inc.6 GB00BNTY2N01 Deltic Energy PLC7 US66979P3001 Nova Lifestyle Inc.8 CA74935Q1072 RB Global Inc.9 CA9346331080 Waroona Energy Inc.Anleihen/ETF1 XS2625194225 Teollisuuden Voima Oyj2 CA135087Q640 Canada, Government of...3 DE000DD5A242 DZ BANK AG4 FR001400I5S6 Legrand S.A.5 US539830BZ19 Lockheed Martin Corp.6 FR001400I822 Agence Française de Développement7 XS2630109226 Aktia Bank PLC8 US03027XCD03 American Tower Corp.9 XS2630112014 Bayer AG10 XS2630111719 Bayer AG11 USU2100DAF07 BGC Partners Inc.12 FR001400I3M4 Caisse des Dépôts et Consignations13 XS2630417124 Caixabank S.A.14 BE0002947282 ING Belgium S.A./N.V.15 BE0002948298 KBC Bank N.V.16 US743315BB84 Progressive Corp. [Ohio]17 US89417EAS81 The Travelers Companies Inc.18 US03027XCC20 American Tower Corp.19 XS2630111982 Bayer AG20 DE000HLB49Q8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB48T4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB48J5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 LU2606055775 AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 UCITS ETF - HEDGED CHF (C)24 IE000IDLWOL4 Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF - 2C - EUR Hedged