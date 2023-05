EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Francotyp-Postalia Holding AG: Solide Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023



Francotyp-Postalia mit solider Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023 Berlin, 25. Mai 2023 - Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) verzeichnete in den ersten drei Monaten 2023 eine planmäßig gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Das Transformationsprogramm FUTURE@FP trägt weiterhin Früchte, um das Traditionsunternehmen in einen nachhaltig profitablen, internationalen Technologiekonzern zu wandeln. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete FP einen Konzernumsatz in Höhe von 63,8 Mio. Euro im Vergleich zu 65,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal, das von mehreren positiven Sondereffekten in Höhe von knapp 10 Mio. Euro geprägt war. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 8,7 Mio. Euro nach 10,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; die EBITDA-Marge erreichte damit 13,6 %. Auch das EBITDA war im Vorjahresquartal von positiven Einmaleffekten in Höhe von mehr als 2 Mio. Euro beeinflusst. Der Free Cashflow lag bei 4,5 Mio. Euro im Vergleich zu 2,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal, in dem die Akquisition der operativen Azolver Gesellschaften erfolgte. Der Umsatz im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verzeichnete im Berichtszeitraum ein Wachstum von 10,5 % auf 8,4 Mio. Euro im Vergleich zu 7,6 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das erste Quartal 2022 enthielt Sondereffekte aus pandemiebedingten Umsätzen im Bereich Document Workflow Management in Höhe von 0,4 Mio. Euro. Ohne diese Einmaleffekte wuchs das erste Quartal 2023 um 16,7%. Im ersten Quartal begann FP mit der Implementierung neuer Technologien im Bereich Document Workflow Management, um die operative Effizienz zu stärken und den Kunden digitale Lösungen mit höherem Mehrwert zu bieten. Der Bereich Business Process Management & Automation wuchs erneut in allen Lösungen. Auch bei der Signaturlösung FP Sign investiert FP kontinuierlich in die Entwicklung neuer Features und die Integration in weitere Partnerplattformen. Im Bereich Shipping & Logistics wurde ebenfalls Wachstum in allen Lösungen erzielt. Im ersten Quartal hat FP in Norwegen die erste stand-alone SaaS-basierte FP Parcel Shipping Lösung eingeführt und ermöglicht es Kunden, ihren Paketversand schnell und einfach zu attraktiven Konditionen zu managen. Der Umsatz im Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions stieg um 8,5 % auf 38,2 Mio. Euro im Vergleich zu 35,2 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. FP profitierte von wiederkehrenden Erlösen und dem Umsatzbeitrag der im März 2022 akquirierten Azolver-Gesellschaften, während das Vorjahresquartal durch positive Sondereffekte aus der Portoerhöhung in Deutschland in Höhe von 2,9 Mio. Euro beeinflusst war. Basierend auf der vorhandenen Produktpalette, die auf das Segment kleinerer Briefvolumina ausgerichtet ist, und dank des hohen Anteils an wiederkehrenden Umsätzen, verfügt das Unternehmen über ein robustes Geschäftsmodell und investiert in die weitere Entwicklung des Frankiergeschäfts. Der Umsatz im Geschäftsbereich Mail Services rund um die Abholung, Frankierung und Konsolidierung von Geschäftspost verzeichnete indes erwartungsgemäß einen Umsatzrückgang um 23,2 % auf 17,2 Mio. Euro nach 22,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz im Vorjahresquartal war durch pandemiebedingte Einmaleffekte in Höhe von 5,2 Mio. Euro höher als üblich. Transformationsprogramm FUTURE@FP mit positiven Effekten Carsten Lind, CEO von FP sagt: "Seit zwei Jahren verfolgen wir konsequent unser Transformationsprogramm und die Ergebnisse der letzten Quartale zeigen eine nachhaltig positive Entwicklung. In diesem Quartal haben wir mit der ersten internationalen Einführung einer FP-eigenen SaaS-Lösung einen echten Meilenstein für FP erreicht, indem wir FP Parcel Shipping in Norwegen auf den Markt gebracht haben. In 2023 investieren wir weiterhin in unsere Produkte und Lösungen und treiben die Internationalisierung vor allem im digitalen Bereich voran. Damit schaffen wir die Voraussetzung, langfristig bei Umsatz und Gewinn zu wachsen und den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern." Ralf Spielberger, CFO von FP erklärt: "Wir sind erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Mit dem profitablen Wachstum in den Geschäftsbereichen Digital Business Solutions und Mailing, Shipping & Office Solutions sowie dem Fokus auf operative Verbesserungen in allen Bereichen sind wir auf einem guten Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Unsere fortlaufende Transformation hin zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern zeigt sich in den Zahlen und bekräftigt unsere langfristige Strategie." Ergebnis je Aktie liegt bei 0,15 Euro In den ersten drei Monaten 2023 erzielte der FP-Konzern ein EBITDA in Höhe von 8,7 Mio. Euro im Vergleich zu 10,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge liegt damit bei 13,6 %. Positiv auf die Ergebnisentwicklung wirkten der Umsatzanstieg in den Geschäftsbereichen Mailing, Shipping & Office Solutions und Digital Business Solutions sowie die verbesserte Kosteneffizienz im Rahmen des Transformationsprogramms. Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund der Azolver-Übernahme um 20,3 % auf 17,1 Mio. Euro gegenüber 14,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Der Materialaufwand verminderte sich dagegen in den ersten drei Monaten primär infolge des Umsatzrückgangs im Bereich Mail Services um 10,5 % auf 30,3 Mio. Euro im Vergleich zu 33,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die sonstigen Aufwendungen erhöhten sich im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,8 % auf 10,3 Mio. Euro. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen externe Kosten für das ERP/CRM-Projekt, personalbezogene Kosten sowie Kosten für Reparaturen und Instandhaltung. Im Vorjahreszeitraum waren hier M&A-Kosten für die Akquisition aufwandswirksam erfasst worden. Die Abschreibungen und Wertminderungen verringerten sich um 10,9 % auf 4,4 Mio. Euro. Das EBIT lag damit bei 4,3 Mio. Euro im Vergleich zu 5,4 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Konzernergebnis erreichte infolge eines rückläufigen Zins- und Finanzergebnisses 2,4 Mio. Euro im Vergleich zu 5,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich auf 0,15 Euro gegenüber 0,33 Euro in der Vorjahresperiode. Prognose für 2023 bestätigt 2023 wird der FP-Konzern die Transformation weiter vorantreiben. Die bisherige Entwicklung bestätigt, dass mit dem Programm FUTURE@FP die richtige Richtung eingeschlagen wurde. Für das laufende Jahr bestätigt der Vorstand die Prognose. Nachdem das Vorjahr durch eine Reihe positiver Sondereffekte geprägt war, erwartet der Vorstand auf Basis eines normalisierten Umsatzes von 229 Mio. Euro und eines normalisierten EBITDAs von 26,2 Mio. Euro in 2022 für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 245 bis 255 Mio. Euro. Das EBITDA wird in einer Spanne von 28 bis 31 Mio. Euro erwartet. Die fortschreitende Transformation des Konzerns, Investitionen in Produktentwicklung und die erfolgreiche Integration der erworbenen operativen Gesellschaften der Azolver-Gruppe werden sich in einer zukünftig weiter steigenden EBITDA-Marge widerspiegeln. Die erwartete Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023 steht grundsätzlich unter der Prämisse gleichbleibender Wechselkurse. Kennzahlen im Überblick: in Mio. € Q1 2023 Q1 2022 Veränderung Umsatz 63,8 65,2 -2,1 % Materialaufwand 30,3 33,9 -10,5 % Personalaufwand 17,1 14,2 +20,3 % Sonstige Aufwendungen 10,3 8,6 +19,8 % EBITDA 8,7 10,3 -16,1 % Abschreibungen 4,4 4,9 -10,9 % Konzernergebnis 2,4 5,3 -55,6 % Ergebnis je Aktie (in €) 0,15 0,33 -54,5 % Free Cashflow 4,5 2,0 +127,9 %

Für Investor-Relations Anfragen wenden Sie sich bitte an: Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: ir@francotyp.com Über Francotyp-Postalia: Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat die folgenden Geschäftsbereiche: Digital Business Solutions, Mailing, Shipping & Office Solutions sowie Mail Services. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. Im Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern mit einem eigenen Händlernetz vertreten. Im Geschäftsbereich Mail Services bietet FP die Konsolidierung von Geschäftspost an und gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland. Im Jahr 2022 erwirtschaftete FP einen Umsatz von mehr als 250 Mio. Euro.

