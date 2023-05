Praktisch jeden Mitarbeiter zu einer Art Controller zu machen, zu einer Person, die datenbasiert die richtigen Entscheidungen trifft, welche dann auf die top-down definierten Kennzahlen und Unternehmensziele einzahlen: Das ist ein Traum, den viele CFOs haben dürften. Die sogenannte Self-Service Business Intelligence (BI) reklamiert für sich, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Und tatsächlich hat auch eine klare Mehrheit der Großunternehmen in Deutschland in der einen oder anderen Form Self-Service BI bereits im Einsatz, berichtet Maik Zallmann von Treuenfels Projects: "Self-Service BI ist definitiv eine gute Möglichkeit, ein Unternehmen viel stärker auf datengetriebene Entscheidungen auszurichten - auf allen Ebenen", sagt der Experte bei FINANCE-TV. Die Theorie ist einfach, doch die Umsetzung scheint schwer zu sein. "Hauruck auf Self-Service BI umzustellen, führt zu nichts. Höchstens jedes dritte Unternehmen macht das Projektmanagement richtig", warnt Zallmann. Was die größten Fehlerquellen bei Self-Service-BI-Projekten sind und aus welchem Grund CFO und Controlling die Roadmap definieren müssen, das erfahren Sie in unserem kurzen Self-Service-BI-Guide bei FINANCE-TV.