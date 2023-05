EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Konferenz

Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der vorläufigen GJ 2022/23 Ergebnisse am 1. Juni 2023



25.05.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einladung zur Präsentation der vorläufigen GJ 2022/23 Ergebnisse am 1. Juni 2023 Luxemburg, 25. Mai 2023 - Die Novem Group S.A. lädt Investoren und Analysten zur Telefonkonferenz am 1. Juni 2023 von 14:00 bis 15:00 Uhr MESZ ein. Günter Brenner (CEO) und Dr. Johannes Burtscher (CFO) werden die vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022/23 (April 2022 bis März 2023) präsentieren und im Anschluss für eine Frage-und-Antwort-Runde zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung kann über den folgenden Link im Audio-Webcast wiedergegeben werden: https://www.webcast-eqs.com/novem20230601



Alternativ können Teilnehmer die Präsentation auch über die Telefonkonferenz verfolgen, indem Sie den unten stehenden Registrierungslink nutzen: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4052445&linkSecurityString=59726c3f1 Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich über die Telefonkonferenz Fragen stellen können. Nachdem Sie sich für die Telefonkonferenz angemeldet haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit individuellen Einwahldaten. Die Präsentation sowie eine begleitende Pressemitteilung stehen am 1. Juni 2023 um 09:00 Uhr MESZ auf der Investor Relations Website zur Verfügung. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 5.500 Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von rund 615 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com . Kontakt Investor Relations Mareike Völker

Head of Investor Relations

Telefon: +49 9205 18 1399

E-Mail: investor.relations@novem.com



25.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com