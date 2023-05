EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht



25.05.2023 / 09:00 CET/CEST

Investitionen in neue Technologien und Anlagen zur nachhaltigeren und effizienteren Produktion

Maßnahmen zur Emissionsreduzierung eingeleitet München, 25. Mai 2023 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht gemäß den GRI-Standards sowie unter Berücksichtigung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Nachdem im Jahr 2021 die Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmensgruppe verabschiedet und Nachhaltigkeitsziele definiert wurden, lag der Fokus im Geschäftsjahr 2022 auf der Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen. In allen drei Handlungsfeldern - "Wir pflegen unsere Beziehungen", "Wir stellen uns den Herausforderungen" und "Wir zeigen Leistung" - konnten erste wichtige Fortschritte erzielt werden. Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, insbesondere im Hinblick auf ihren wichtigsten Rohstoff Holz. Das Unternehmen bezieht sein Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und setzt bei der Verarbeitung bis zu 100 % der eingehenden Rohstoffe ein. Um das Thema Holzrecycling weiter voranzutreiben, ist Homann Holzwerkstoffe seit dem vergangenen Jahr Teilnehmer des EU-Forschungsprojekts "EcoReFibre" und leistet in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag dazu, die verfügbaren Holzressourcen durch Recycling zu erhöhen. Darüber hinaus investiert die Gruppe kontinuierlich in neue Technologien und Anlagen, um ihre Produktion noch nachhaltiger und effizienter zu gestalten und Emissionen zu reduzieren. Am Standort Krosno (Polen) wurde im Jahr 2022 ein neuer Biomassekessel aufgebaut, der im Laufe des Jahres 2023 in Betrieb genommen wurde und den alten Kohlekessel abgelöst hat. Diese und weitere Maßnahmen tragen zur angestrebten Emissionsreduzierung bei. "Mit unseren 2022 ergriffenen Maßnahmen und Investitionen arbeiten wir entschlossen darauf hin, unsere gesteckten Ziele zu erreichen", betont Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homan Holzwerkstoffe GmbH. "Gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeitenden befassen wir uns intensiv mit Themen wie Holzrecycling, Emissionsreduktion und Produktinnovationen und kommunizieren unsere Fortschritte transparent. Unser Nachhaltigkeitsbericht 2022 ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg." Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 der Homann Holzwerkstoffe Gruppe informiert über die inhaltlichen Schwerpunkte des Unternehmens und zeigt die Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Zielsetzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2022 steht unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/unternehmen/nachhaltigkeit/ zum Download zur Verfügung. Über Homann Holzwerkstoffe Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/ Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Anna-Lena Mayer, Eric Effey

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Teresa Baumgärtner

T +49 (0)89 99 88 69 23

tb@homanit.org



