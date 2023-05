Die neue Online-Community soll als Anlaufstelle für Experten dienen, die sich für die Entwicklung hochwertiger, leistungsfähiger und hochsicherer Software einsetzen

Tricentis, ein weltweit führender Anbieter von Continuous Testing und Quality Engineering, gab heute den Start von ShiftSync bekannt. ShiftSync ist eine neue Online-Community, die sich dem Thema Quality Engineering widmet. Sie steht allen Fachleuten aus der Branche offen, die sich für die Anwendung von Best Practices im Bereich Quality Engineering über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg interessieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005066/de/

ShiftSync soll Entwicklern, Testern, Führungskräften und Branchenführern einen dynamischen und ansprechenden Lernraum bieten, der die Einstiegshürde in den Bereich Quality Engineering für die Softwareentwicklungsgemeinschaft senkt. Mitglieder können Fragen stellen, Ideen austauschen, neue Techniken lernen und sich mit anderen Qualitäts-Champions und Branchenexperten aus verschiedenen Wirtschaftszweigen und aus der ganzen Welt vernetzen.

"Wir bei Tricentis wissen, dass die Verbesserung der Softwarequalität für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt", erklärt Darren Beck, Chief Marketing Officer bei Tricentis. "Wir wollen, dass diese Community eine wertvolle Anlaufstelle für Qualitäts-Champions auf der ganzen Welt wird, um den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu verbessern. Das schließt den Aufbau von gut funktionierenden Entwicklungsteams, die Optimierung der Codeerstellung, die Verbesserung der Performance und die Bereitstellung von sicherer und hochwertiger Software ein."

Die Gemeinschaft bietet dabei mehr als nur Inhalte. Mitglieder können durch die Teilnahme an herausfordernden Aufgaben und Projekten, die von Branchenexperten geleitet werden, Punkte und Leistungsnachweise sammeln, um ihren Lernfortschritt zu verfolgen. Zudem sind die Mitglieder eingeladen, sich via Benutzergruppen und Diskussionsrunden mit Gleichgesinnten auszutauschen, um persönliche Beziehungen und Wissen aufzubauen. Außerdem können sie ganz vorne mit dabei sein, wenn die Experten von Tricentis über die neuesten Innovationen und Best Practices sprechen.

Bas Dijkstra, unabhängiger Berater für Testautomatisierung und Trainer bei OnTestAutomation, der zur ShiftSync Gemeinschaft beiträgt, erklärt: "ShiftSync ist ein Ort, an dem Qualitätsverantwortliche zusammenkommen und ihre Ansichten und Erkenntnisse über Testing, Automatisierung und Quality Engineering in einem kollaborativen Raum austauschen können. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft für ShiftSync bereithält und werde die exklusiven Angebote, die im Laufe der Zeit veröffentlicht werden, genau im Auge behalten."

Über Tricentis

Tricentis ist ein weltweit führender Anbieter von Continuous Testing und Quality Engineering. Das KI-basierte, Continuous-Testing-Portfolio von Tricentis bietet eine neue und grundlegend andere Art, Softwaretests durchzuführen durchgängig automatisiert, vollständig codelos und intelligent durch KI gesteuert. Der Ansatz eignet sich sowohl für die agile Entwicklung als auch für komplexe Enterprise-Anwendungen und ermöglicht es Unternehmen, die Geschwindigkeit von Software-Releases zu erhöhen, Kosten zu senken, die Software-Qualität zu verbessern und ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Tricentis wurde von allen wichtigen Analysten der Branche, einschließlich Forrester, Gartner und IDC, als einer der führenden Anbieter von Softwaretests für DevOps, Cloud- und Unternehmensanwendungen anerkannt. Tricentis hat mehr als 2.500 Kunden, darunter die größten Marken der Welt, wie McKesson, Accenture, Allianz, Telstra, Dolby und Vodafone. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.tricentis.com.

