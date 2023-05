EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG stärkt Ticketing-Bereich weiter und ernennt Lukas Goy zum Vorstand der Tochtergesellschaft mytic myticket AG



25.05.2023 / 09:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News DEAG stärkt Ticketing-Bereich weiter und ernennt Lukas Goy zum Vorstand der Tochtergesellschaft mytic myticket AG Berlin, 25. Mai 2023 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") stellt sich für weiteres Wachstum im Bereich Ticketing auf und hat Lukas Goy in den Vorstand der DEAG-Tochtergesellschaft mytic myticket AG ("myticket") berufen. Goy war bereits zuvor mitverantwortlich für das operative Geschäft. Als Mitglied des Vorstands (COO) übernimmt er auch die strategische Planung mit und wird gemeinsam mit dem CEO des Unternehmens Moritz Schwenkow den Ausbau der Geschäftsaktivitäten vorantreiben. Mit der Erweiterung des Vorstands trägt die DEAG der Weiterentwicklung und dem Ausbau des Ticketing-Geschäfts Rechnung. Lukas Goy ist seit 2018 bei myticket. Zuvor war er unter anderem als Projektleiter bei der DEAG-Tochtergesellschaft River Concerts tätig. Ein Fokus seines Aufgabenbereichs liegt auf der weiteren Verzahnung und der Hebung von Synergien der DEAG-eigenen Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, Gigantic.com und tickets.ie sowie der Erschließung neuer Vertriebskanäle. Der Ticketing-Bereich der DEAG wächst seit Jahren deutlich. 2022 wurden insgesamt über 9 Mio. Tickets abgesetzt, nach mehr als 5 Mio. Tickets vor der Corona-Pandemie. Für das laufende Geschäftsjahr plant die DEAG für rund 6.000 Veranstaltungen mehr als 10 Mio. Tickets zu verkaufen, einen Großteil davon über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen. 2023 veranstaltet die DEAG unter anderem Konzerte und Events mit Kiss, Till Lindemann, Jazeek, Disney on Ice oder The Who, für die Tickets über myticket bezogen werden können. Die DEAG strebt an, zu einem etablierten Vertriebskanal in ihren Kernmärkten nicht nur im Bereich Konzerte und Events, sondern auch bei Sport und Ausstellungen zu werden. Moritz Schwenkow, CEO von myticket: "Ich freue mich über Lukas Goy als Vorstandskollegen. Wir arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich und vertrauensvoll zusammen. Das Ticketing gehört zu den am schnellsten wachsenden Bereichen der DEAG. Wir befinden uns auf einem dynamischen Wachstumspfad, wollen zukünftig neue Technologien in unser Portfolio einbauen und so Kunden weiterhin erstklassiges Entertainment bieten." Lukas Goy, COO von myticket: "Die DEAG ist hervorragend am Ticketing-Markt aufgestellt. Die myticket AG ist ein starker Ticketing-Anbieter mit State-of-the-Art-Plattformen und einem breiten Angebot für Musik aller Genres und Veranstaltungen für jede Altersklasse. Ich freue mich, die DEAG bei ihrem erfolgreichen Wachstumskurs begleiten zu dürfen." Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 20 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket .de , myticket.at , myticket.co.uk , Gigantic.com und tickets.ie . Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt positioniert. Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de



25.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com