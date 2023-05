Tata Motors wird seine europäische Batteriezellen-Fabrik wohl in England errichten. Wie eine britische Rundfunkanstalt berichtet, erhält Großbritannien den Vorzug gegenüber Spanien. Und: Der Deal könnte bereits Mitte nächster Woche abgeschlossen werden. Die Batteriezellenfabrik des indischen Autokonzerns soll laut der BBC in Bridgwater in der südwestenglischen Grafschaft Somerset entstehen und bis ...

