Neufahrn b. Freising (ots) -Für Desjoyaux Pools ist Nachhaltigkeit das oberste Gebot. Das Familienunternehmen hat das patentierte Monoblock-Filtersystem sowie die ebenfalls patentierte dauerhafte Aktivverschalung entwickelt. Durch die Desjoyaux-Filtrierung ist es möglich, das Poolwasser über Jahre zu verwenden. Das spart nicht nur Tausende Liter Wasser - sondern auch viel Geld! Deshalb bietet Desjoyaux den wohl nachhaltigsten Pool der Welt - jetzt auch mit Solarbetrieb.Kosten und Energie sparen beim PoolbetriebDie Gartenpools von Desjoyaux funktionieren als autarke und rohrleitungsfreie Inselsysteme - sie benötigen weder Zu- noch Abläufe. Da das patentierte Monoblock-Filtersystem direkt am Pool verbaut wird und das Wasser nicht über weite Strecken gepumpt werden muss, kommt die Saugpumpe mit weniger Kraftaufwand auf eine höhere Umwälzkraft. Das reduziert den Stromverbrauch erheblich. Eine effiziente und staubkornfeine Filtration ist garantiert, damit das Baden im sauberen, kristallklaren Wasser stets Freude macht. Das Wasser kann sogar im Winter im Becken bleiben, denn der Pool bleibt auf niedrigem Betrieb aktiv. Kein Wasserwechsel, keine aufwendige Reinigung im Frühjahr - sobald das Wetter stimmt, ist der Pool wieder einsatzbereit. Das System ist sehr wartungsarm, schnell installiert und reinigt das Wasser sogar viel schneller als übliche Sandfilter.Nachhaltiger Poolbau: Pool mit RecyclingmaterialDesjoyaux-Pools werden in einer über Jahrzehnte optimierten Bauweise gefertigt. Die Verschalung des Beckens besteht aus unverrottbarem Polypropylen-Karbonat. Dieses Polypropylen wird aus recycelten Materialien hergestellt. Ein Becken in der Größe 8x4 Meter besteht beispielsweise aus 8.400 PET-Flaschen!Wände und Boden des Pools werden dann in einem Arbeitsgang betoniert. Diese Einheit aus einem Guss ist besonders beständig gegenüber natürlichen Erdbewegungen und Frost. Durch die ausgefeilte und erprobte Bauweise kann Desjoyaux eine Anlieferung ohne zusätzlichen Kran und eine einfache Endmontage vor Ort garantieren.Noch mehr Nachhaltigkeit: Pool mit Photovoltaik-AnlageNachhaltiger leben, nachhaltiger baden. Damit neben der maximalen Haltbarkeit des Beckens und dem sparsamen Filtersystem auch die Energie nachhaltig gewonnen wird, bietet Desjoyaux aktuell ein Photovoltaik-Set mit 600W Leistung an. Hierdurch kann unter anderem die Umwälzpumpe betrieben werden. Die Photovoltaikanlage kann sich bei teilnehmenden Händlern beim Kauf des eigenen, individuellen Gartenpools gesichert werden - aber nur solange der Vorrat reicht. Schnell sein lohnt sich deshalb.Mehr Infos: https://www.desjoyaux.de/poolÜber Desjoyaux:Die Firma Desjoyaux Pools ist ein seit Generationen mit Herz geführtes Familienunternehmen. Seit mehr als 55 Jahren hat sich Desjoyaux Pools auf den Bau von erdverbauten Swimmingpools spezialisiert. Hier gibt es alles aus einer Hand - von der