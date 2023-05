Broadcom (WKN: A2JG9Z) hat einige bewegte Handelstage mit vielen Nachrichten für das Unternehmen hinter sich. Allein im Mai kletterte der Halbleiter-Titel fast +10% auf über 680 US$. Doch wie geht es mit dem Nasdaq-Papier jetzt weiter? Steckt in dem Giganten noch immer Kurspotenzial? Broadcom vorgestellt Broadcom Inc. entwirft, entwickelt und liefert weltweit verschiedene Halbleitergeräte mit Schwerpunkt auf komplexen digitalen und Mixed-Signal-komplementären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...