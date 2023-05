BASF: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Nach ihrem guten Start in das Jahr 2023, der Anfang Februar bei einem 52-Wochenhoch bei 54,02 Euro sein vorläufiges Hoch fand, geriet die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) deutlich unter Druck. Die Marke von 45 Euro fungierte bereits einige Male als Unterstützung, an der der Aktienkurs nach oben hin abprallte. Mit aktuell 45,80 Euro nähert sich der Aktienkurs bereits wieder dieser Unterstützungsmarke an.

Obwohl die hohen Energie- und Rohstoffkosten, die Inflation und steigende Zinsen das Ergebnis auch im laufenden Jahre beeinträchtigen werden, bekräftigen die Experten von Bernstein Research nach einer Agrar-Fachkonferenz mit einem Kursziel von 75 Euro (Bernstein Research) ihre Kaufempfehlungen für die BASF-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 50 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 47 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 47 Euro, Bewertungstag 11.9.23, BV 0,1, ISIN: CH1176160625, wurde beim BASF-Aktienkurs von 45,80 Euro mit 0,219 - 0,229 Euro gehandelt.

Wenn die BASF-Aktie in spätestens einem Monat auf 50 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,43 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,033 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,033 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SV2EFF8, wurde beim Aktienkurs von 45,80 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 50 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,79 Euro (+98 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,043 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,043 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG6A9L8, wurde beim Aktienkurs von 45,80 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro taxiert.

Kann sich die BASF-Aktie auf 50 Euro erhöhen, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,99 Euro (+68 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de