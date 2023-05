EQS-News: home24 SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Hauptversammlung der home24 SE: Drei neue Kandidaten zur Aufsichtsratswahl vorgeschlagen -Vorstandsmitglied Brigitte Wittekind verlässt home24

Virtuelle Hauptversammlung findet am 30. Juni 2023 statt

Neue Mehrheitseigentümerin stellt drei neue AR-Mitglieder zur Wahl, home24 Co-Gründer Philipp Kreibohm steht ebenso zur Wiederwahl bereit

Brigitte Wittekind verlässt home24 auf eigenen Wunsch zum 31. Mai 2023 BERLIN, 25. Mai 2023 - Die home24 SE wird ihre nächste ordentliche Hauptversammlung am Freitag, 30. Juni 2023 ab 12.00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung abhalten. Die Einladung wurde am 24. Mai im Bundesanzeiger und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl des kompletten vierköpfigen Aufsichtsrates. Zur Wiederwahl ist Philipp Kreibohm, einer der Gründer von home24, vorgeschlagen. Zusätzlich sollen Michael Seifert, Nikola Seifert und Matthias Ley auf Anregung der Mehrheitseigentümerin um die XXXLutz-Gruppe in den Aufsichtsrat gewählt werden. Die XXXLutz-Gruppe ist über die XXXLutz KG, die RAS Beteiligungs GmbH, die LSW GmbH und die SGW-Immo-GmbH zu rund 94% an der home24 SE beteiligt. Die vor diesem Hintergrund zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten üben diverse Management-Funktionen in der XXXLutz-Gruppe aus. Mit der geplanten Wahl spiegelt sich die neue Eigentümerstruktur nunmehr auch im Aufsichtsrat der Gesellschaft wider. Im Rahmen der Übernahme wird auch das Führungsteam von home24 neu aufgestellt. COO Brigitte Wittekind wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 31. Mai verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Ihre Aufgaben werden in einem erweiterten Executive Team aufgeteilt, dem unter anderem auch der Geschäftsführer und Gründer von Butlers, Wilhelm Josten, angehören wird und der damit zusätzliche Verantwortung in der Gruppe übernimmt. "Nach acht Jahren bei home24 ist es Zeit für eine neue Herausforderung. Die Teams bei home24 sind hervorragend aufgestellt und die Zukunftsaussichten gemeinsam mit der XXXLutz-Gruppe sehr vielversprechend", so Brigitte Wittekind. "Der erfolgreiche Abschluss der Übernahme war ein logischer Zeitpunkt, um einen weiteren beruflichen Schritt zu machen und damit home24 die Möglichkeit zu geben, jetzt das Führungsteam für das nächste Kapitel von home24 aufzustellen." Der Vorsitzende des home24-Aufsichtsrats, Lothar Lanz, dankte Brigitte Wittekind: "Als COO hat Brigitte Wittekind ganz entscheidenden Anteil daran, dass home24 sich von einem Tech-Startup zu einer der führenden Online-Destinationen für home&living entwickeln konnte. Die Herausforderungen, vor allem für die Logistik, waren stets groß: Brigtte Wittekind hat zunächst alle Prozesse und Strukturen an das wachsende Geschäftsvolumen angepasst und unser ambitioniertes Investitionsprogramm erfolgreich umgesetzt. Als in der Corona-Krise Lieferketten zusammenbrachen und gleichzeitig die Nachfrage sprunghaft anstieg, hat sie mit ihren Teams dafür gesorgt, dass unsere Kunden sich stets auf home24 verlassen konnten. Wir wünschen Ihr bei Ihrer neuen Aufgabe viel Erfolg und bedanken uns ganz ausdrücklich für die hervorragende Arbeit, die sie für home24 geleistet hat." ÜBER HOME24 home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 2.800 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit rund 100 Filialen in der DACH-Region und weiteren im übrigen Europa. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. PRESSEKONTAKT: communications@home24.de INVESTOREN ANFRAGEN: ir@home24.de RECHTLICHER HINWEIS: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



