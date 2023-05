So lange mussten die DAX-Fans auf ein neues Rekordhoch warten. Mit einem Sprung von knapp 120 Punkten startete der Leitindex letzten Donnerstag in den traditionell umsatzschwachen Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt, um diesen dann - Nomen est omen - auf bis zu 280 Zähler in der Spitze auszubauen und mit 1,3 Prozent Tagesgewinn bei 16.163 zu schließen. ...

