Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Ungarische Zentralbank (MNB) am Dienstag zwei ihrer Hauptzinsen senkte, erlebte der Ungarische Forint (HUF) eine Achterbahnfahrt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Den besicherten Kreditzins (oberes Ende des Zinskorridors) habe sie von 20,50% auf 19,50% und den eintägigen Einlagensatz von 18,00% auf 17,00% gesenkt. Diese Senkungen hätten mehr oder weniger mit den Erwartungen des Devisenmarktes übereingestimmt, weshalb der Forint den Tag letztendlich unverändert abgeschlossen habe, auch wenn er nach den Zinsentscheidungen zunächst deutlich geschwankt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...