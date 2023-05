Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen haben zuletzt wieder zugenommen, obwohl konjunkturelle Signale im besten Fall als gemischt zu bezeichnen sind, so die Analysten der Helaba.Allerdings würden sich Inflationssorgen wieder stärker bemerkbar machen, wenngleich eine Reihe von vorlaufenden Preis-Indikatoren sowohl in den USA als auch in der Eurozone auf einen deutlich nachlassenden Preisdruck schließen lassen würden. Vor allem Kommentare von FED- und EZB-Vertretern hätten die kurzfristigen Erwartungen wohl beeinflusst. Währenddessen habe der unerwartet schwache ifo-index phasenweise wieder für mehr Interesse an Staatsanleihen gesorgt. Der US-Schuldenstreit hänge aber wie ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten und erhöhte Volatilität sei ins Kalkül zu ziehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...