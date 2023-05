Bonn (www.anleihencheck.de) - Die schwache inländische Nachfrage in Ungarn setzte sich zuletzt weiter fort, so die Analysten von Postbank Research.Der Einzelhandel habe im März einen Rückgang um 13 Prozent verzeichnet. Die Schwäche habe somit weiter an Dynamik gewonnen, da der Vormonatswert noch bei einem Minus von 10,1 Prozent gelegen habe. Ebenfalls schwach gezeigt habe sich die Industrieproduktion im März, die vier Prozent unter dem Vorjahrswert gelegen habe. Damit habe die Produktion seit dem Jahresbeginn stagniert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...