Nach einer eher kurzen Phase der Erholung rutschte die Vonovia-Aktie am Mittwoch schon wieder deutlich in die Tiefe. Um 3,2 Prozent gab der Titel nach und fiel wieder knapp unter die Linie bei 18 Euro. Die Analysten von Warburg Research scheinen sich davon aber nicht stören zu lassen.In einer kürzlich veröffentlichten Studie wurde die Kaufempfehlung für Vonovia (DE000A1ML7J1) bestärkt, obschon das Kursziel leicht von 40 Euro auf nunmehr 38,60 Euro gesenkt wurde. Fortschritte sehen die Börsenprofis bei der Veräußerung von Immobilien, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...