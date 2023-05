Gräfelfing (ots) -Ab Juni 2023 ist mit IQOS ILUMA die nächste Generation von Tabakerhitzern für erwachsene Raucherinnen und Raucher in Deutschland erhältlich. Die neue Produktlinie setzt mit dem "SMARTCORE INDUCTION SYSTEM" auf das Prinzip der Induktionstechnologie, bei der Tabak schonend erhitzt wird.Markus Essing, Vorsitzender der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH, Deutschland und Österreich: "Wir haben ein klares Ziel: Eine rauchfreie Welt, in der die Zigarette durch schadstoffreduzierte Produkte ersetzt wird. Aus diesem Grund setzt die Transformation unseres Unternehmens bewusst bei Forschung und Entwicklung an. Wir sind davon überzeugt: So eine grundlegende Veränderung braucht Innovation und eine kontinuierliche Rückkopplung zu den Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten. IQOS ILUMA steht für beides."Der neue Tabakerhitzer erhitzt den Tabak nach dem Induktionsprinzip. Diese Technologie, zur Anwendung in einem filigranen Konsumgut, wurde im globalen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Philip Morris International (PMI) im schweizerischen Neuenburg entwickelt. Ziel ist es, die Risiken für erwachsene Raucherinnen und Raucher, die sonst weiterrauchen würden, zu verringern. Dank der innovativen Technologie wird der Tabak vom Kern her erhitzt und muss nicht mehr verbrannt werden, wie es bei der klassischen Zigarette der Fall ist. Das bringt eine Reduktion der freigesetzten Schadstoffe von bis zu 95 Prozent mit sich [1].Die IQOS ILUMA Serie umfasst in Deutschland drei Geräte: IQOS ILUMA, IQOS ONE und IQOS ILUMA PRIME. Alle drei Produkte unterscheiden sich in Design und Funktionalität, damit erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten das Gerät wählen können, welches am besten zu ihren Bedürfnissen und Vorlieben passt. Zu den Funktionalitäten, welche die Benutzung im Vergleich zur bisherigen Produktgeneration deutlich vereinfachen, gehören beispielsweise eine Auto-Startfunktion, die erkennt, wenn der dazugehörige TEREA-Tabakstick eingeführt wird, und eine Schnellladefunktion. Da das Gerät, anders als das Vorgängermodell, keine Klinge mehr hat, entfällt zudem die Reinigung.Philip Morris erhofft sich, dass aufgrund des optimierten Nutzererlebnisses, sukzessive mehr erwachsene Raucherinnen und Raucher auf diese bessere Alternative zur Zigarette umsteigen. In Deutschland sind bisher rund eine Million Nutzerinnen und Nutzer auf den schadstoffreduzierten Tabakerhitzer von Philip Morris umgestiegen.Aktuell sind die rauchfreien Produkte von Philip Morris International in 78 Märkten erhältlich. Bis 2025 sollen die Alternativprodukte in 100 Märkten verfügbar sein und 50 Prozent des globalen Netto-Umsatzes von Philip Morris erzielen. Im ersten Quartal 2023 nutzten nach eigenen Schätzungen etwa 25,8 Millionen Menschen IQOS-Produkte, rund eine Million davon in Deutschland.[1] Dies entspricht nicht automatisch einer Risikominderung um 95 %. Es steht für die durchschnittliche Reduktion der Konzentration verschiedener schädlicher chemischer Bestandteile (außer Nikotin) im Vergleich zu jener im Rauch einer Referenzzigarette (3R4F). IQOS ist nicht risikolos und enthält Nikotin, das süchtig macht.Über Philip Morris International Inc. (PMI)PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist.Über die Philip Morris GmbHDie 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 37 Prozent im Jahr 2021 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt.Pressekontakt:Philip Morris GmbHPressestelleTel: +49 89 7247 - 4762E-Mail: presse.pmg@pmi.comWebsite: pmi.berlinTwitter: @PhilipMorrisDEOriginal-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37922/5517387