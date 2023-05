EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Vertrag

SNP CrystalBridge® unterstützt sicheren Wechsel nach SAP® S/4HANA Heidelberg, 25. Mai 2023 - Das Heidelberger Software- und Beratungsunternehmen SNP Schneider-Neureither & Partner SE, führender Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, unterstützt die Würth IT GmbH auf ihrer Reise nach SAP S/4HANA. Der globale IT-Dienstleister der Würth-Gruppe plant in einem ersten Schritt, die aktuellen ECC-Systeme zu konsolidieren, anschließend zu harmonisieren und die bereinigten Systeme schließlich nach SAP S/4HANA umzuziehen. Für das zunächst auf vier Jahre angelegte umfassende Modernisierungsprogramm hat das Unternehmen SNP beauftragt. Zum Einsatz kommen die Transformationsplattform SNP CrystalBridge®, das selektive Datenmigrationsverfahren SNP BLUEFIELD sowie das Testdatenmanagement (TDO) und SNP Outboard Housekeeping. Die 2014 gegründete Würth IT GmbH ist der globale IT-Dienstleister für die Würth-Gruppe und hat die führende Rolle bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und der Digitalisierung vorhandener Unternehmensprozesse. Zum Leistungsumfang gehören insbesondere SAP-Systeme, E-Business-Anwendungen, Service & Support, Tools zur Vertriebsunterstützung, drei Rechenzentren sowie die Würth Global Services (WGS) für Kommunikation, Zusammenarbeit und Sicherheit in der Würth-Gruppe. Weltweit ist die Würth IT-Gruppe an 16 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Italien, China und Indien mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden tätig. Mit der Einführung der neuen SAP-Technologie kommt die Würth-Gruppe den aktuellen Anforderungen nach und stellt Zukunfts- und Innovationsfähigkeit seiner IT-Landschaft sicher. Dr. Thomas Burkhart, Geschäftsführer bei der Würth IT GmbH, sagt: "Der Umzug unserer Systeme ist keine bloße Notwendigkeit. Die IT ist das wichtigste Organ eines funktionierenden Unternehmens. Wir sehen uns als Enabler für die Würth-Gruppe und für unsere Kunden. Um auch zukünftig den besten Service und innovative IT-Lösungen anbieten zu können, starten wir jetzt die Transformation und haben uns für das umfangreiche Programm SNP an unsere Seite geholt. Wir haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich mit SNP zusammengearbeitet und großes Vertrauen in ihre Softwarelösungen." Dr. Jens Amail, CEO bei SNP, ergänzt: "Dass eine so außerordentlich gut aufgestellte Organisation wie die Würth IT auf unsere Expertise setzt, bestätigt uns und unser Lösungsportfolio. Unsere integrierte Softwareplattform CrystalBridge® unterstützt die Migration von Daten und Geschäftsprozessen und ermöglicht Würth IT einen sicheren und flexiblen Umstieg, um das Innovationspotential der neuen SAP-Technologie schon bald voll ausschöpfen zu können." Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen rund 2.600 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 173,4 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Über Würth IT Die Würth IT ist der globale IT-Dienstleister der Würth-Gruppe. Der international ausgerichtete Full-Service-Anbieter von ganzheitlichen IT-Lösungen und -Dienstleistungen ist mit seinen mehr als 1000 Mitarbeitenden an verschiedenen Standorten in Deutschland, Indien, China, USA, Schweiz und Italien vertreten. Zu den Kunden der Würth IT zählen nationale und internationale Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Würth-Gruppe.

